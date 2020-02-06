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Семейная идиллия: Канье Уэст и Ким Кардашьян не смогли сдержать чувств на людях

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.02.2020 - 18:31
Семейная идиллия: Канье Уэст и Ким Кардашьян не смогли сдержать чувств на людях
Ким Кардашьян и Канье Уэст (фото: instagram.com/kimkardashian)

Знаменитости появились вместе на презентации Skims

Ким Кардашьян – успешная бизнесвумен и счастливая жена – умеет виртуозно совмещать работу и личную жизнь. На недавней презентации своей новой коллекции бренда белья Skims она доказала это вновь. 39-летняя звезда устроила роскошный ивент в нью-йоркском универмаге Nordstrom, где показала очередную линию корректирующего белья. Зная, как много труда жена вкладывает в свое детище, Канье пришел на ивент вместе с Ким. Рэпер не отходил от любимой ни на шаг и был особо нежен. Он держал Ким за руку, вечер трогательно ее обнимал, а напоследок папарацци удалось застать пару за поцелуем. Таки образом пара развеяла слухи о проблемах во взаимоотношениях.

Семейная идиллия: Канье Уэст и Ким Кардашьян не смогли сдержать чувств на людяхСемейная идиллия: Канье Уэст и Ким Кардашьян не смогли сдержать чувств на людяхСемейная идиллия: Канье Уэст и Ким Кардашьян не смогли сдержать чувств на людяхКим и Канье на презентации белья (фото: instagram.com/kuwtklive)

Напомним, тревожные слухи о разделе в звездном семействе появились относительно недавно. Инсайдеры даже утверждали, что пара посещает психолога, так как не может справиться с проблемами самостоятельно. По словам тех же очевидцев, супруги уже пару лет назад прибегали к подобным методам, и это действительно помогло им пережить кризис.

Семейная идиллия: Канье Уэст и Ким Кардашьян не смогли сдержать чувств на людях

Полагают также, что причиной кризиса стало появление четвертого ребенка в семье пары. Так, ребенок должен был сблизить супругов, но якобы все случилось наоборот. Не могл не повлиять на отношения в семье и тот факт, что Канье стал проводить воскресные службы. Вместе с церковным хором рэпер исполняет евангельские песни. События проходят в закрытой обстановке, попасть на само мероприятие можно только по приглашению и подписав документ о неразглашении информации о событии. Говорят, завсегдатаями "духовного" ивента являются многие знаменитости, включая Кортни Лав, Орландо Блума и Кэти Перри.

Семейная идиллия: Канье Уэст и Ким Кардашьян не смогли сдержать чувств на людях

Ким выглядела просто роскошно! (фото: instagram.com/kimkardashian)

Как бы там ни было, последним выходом в свет пара доказала, что у них в семье все по-прежнему отлично. На своей странице в Instagram, правда, Ким не стала постить фото с мужем. Зато написала развернутую благодарность всем, кто пришел на ее презентацию. "Вот это да! Спасибо всем, кто появился на @Nordstrom за запуске @skims сегодня в магазине и онлайн! Успех продуктов и бренда обусловлен вами – и моя команда, и я так невероятно благодарны..".

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