Кім Кардашян і Каньє Уест мають намір судитися з колишнім охоронцем, який видав їх сімейні таємниці

Кім Кардашян і Каньє Уест знову потрапили в скандал. Цього разу через колишнього охоронця популярного виконавця Стіва Стануліса, який почав видавати сімейні таємниці зірок. Зараз екс-охоронець активно знімається в кіно, а також займається продюсуванням кінопроектів і написанням сценаріїв. Нещодавно він взяв участь у записі подкасту Hollywood Raw Дэкса Холта і Адама Глина. Крім своєї нової роботи, він торкнувся і більше особистих тем. Так, він згадав багато незвичайних фактів про пару Кардашьян-Уест.

Охоронця звільнили за флірт з Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

За словами Стіва, який встиг попрацювати з багатьма зірками, включаючи Леонардо ді Капріо, Тобі Магуайра і Роберта Дауні-молодшого, Каньє Уест був «найбільш примхливою і жадібною» знаменитістю, яка встановила масу безглуздих правил». Наприклад, охоронець повинен був ходити за Каньє виключно на відстані десяти кроків. А якщо Стануліс заважав папараці працювати, що Уест міг влаштувати скандал. Злило Уеста і те, що він опинявся в кадрі не сам, а з підлеглими. Тому репер вимагав «триматися подалі», що суперечило поняттю Стануліса про безпеку.

Каньє виявився примхливої зіркою (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ще один випадок стався на самому початку їх співпраці. Під час першої зустрічі Стів повинен був проводити Каньє в студію. Коли вони зайшли в ліфт, Уест сказав йому натиснути на кнопку, але охоронець поняття не мав, на якому поверсі знаходиться студія. В результаті вибухнув справжній скандал.

Ну і наостанок Стів розповів про скупість Каньє, який, будучи одним з найбільш високооплачуваних виконавців і успішних бізнесменів, завжди скупився на чайові, а також шкодував охороні їжі і навіть води.

Кім і Каньє (фото: instagram.com/kimkardashian)

У відповідь на ці звинувачення зоряне сімейство мовчати не стало. За матеріалами західних ЗМІ, вони вже виступили із заявою, назвавши все вищеперелічене наклепом. Більше того – пара має намір подати позов на $10 млн за порушення угоди про конфіденційність, яку охоронець нібито підписав у 2016-му році. Адвокат Стіва заявив, що його клієнт нічого не порушував, а просто згадав історії, які і раніше піднімалися в пресі. До речі, це не перший конфлікт між родиною і охоронцем. У 2016-му вони вже вимагали у балакучого охоронця публічних вибачень за недостовірну інформацію.