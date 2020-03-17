Какой милашка! Ким Кардашьян очаровала сеть новым фото младшего сына

Ким Кардашьян знает, что лучший способ поддержать своих подписчиков в нелегкие времена – делиться позитивом. Поэтому 39-летняя теледива и бизнесвумен опубликовала сразу несколько постов легкого и максимально приятного содержания. Первый из них был посвящен новому стильному образу. Ким надела бледно-желтое платье в мелкий цветочек в японском стиле – одном из своих любимых. Идеальным дополнением к нему стал макияж с выразительными стрелками и бледно-розовыми губами. А также безупречная укладка с легкими волнами. «Шлю каждому много любви сегодня», – написала Ким. В ответ фолловеры буквально засыпали звезду сердечками и милыми комментариями.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Второй пост был посвящен младшему сыну Ким – Сейнту, которому в мае исполнится год. Малыш лежит в своей кроватке в белом комбинезоне в окружении игрушек и смотрит в камеру спокойно и с легкой улыбкой. «Мой малыш такой красавчик и милашка», – не смогла удержаться Ким. Подписчики также не смогли пройти мимо такого фото без слов умиления. «Да, он такой!!!!!! Какой милашка», – написала мама знаменитых сестер, Крис Дженнер. «Самый очаровательный», «Он просто мечта!», «Это абсолютная милота! Оставайтесь защищенными и здоровыми», – пишут они. Также некоторые пользователи предположили, что малыш похож на отца Ким, Роберта Кардашьяна. «Он выглядит просто, как твой отец», – умиляются они.

Сейнт очаровал сеть (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, Псалм – четвертый ребенок в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста – появился на свет в мае прошлого года с помощью суррогатной матери. Так что звезды являются его биологическими родителями. Также в семье подрастает 6-летняя Норт, уже известная в сети, как фэшиониста и будущая певица, 4-летний Сейнт и 2-летняя малышка Чикаго – девочка также родилась с помощью услуг суррогатного материнства. Счастливое семейство – настоящий пример для подражания: родители, несмотря на занятость, уделяют детям максимум времени, демонстрируя свою любовь и заботу.