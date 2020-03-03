Будущая звезда: 6-летняя дочь Ким Кардашьян впервые зачитала рэп на модном шоу отца (видео)

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Выступление Норт Уэст сразу же стало трендом в сети

Парижские каникулы семьи Кардашьян-Уэст продолжаются! После того, как Ким Кардашьян “шокировала” парижан своими смелыми выходами в латексных нарядах, настала очередь Норт Уэст поражать публику. 6-летняя Норт — старшая дочь Ким и Канье Уэста — проявила новый талант. Похоже, что девочка хочет пойти по стопам отца. Во время одного из показов в рамках Недели моды в Париже девочка выступила на сцене с отцом. И весьма уверенно зачитала рэп.

Так, 2 марта на Неделе моды в Париже состоялся показ новой коллекции бренда Yeez, который принадлежит Канье Усту. Отмечается, что это был первый показ Yeezy за последние пять лет! Поэтому fashion-шоу и без того привлекло внимание модных СМИ. Однако Ким и Канье были бы не собой, если бы не умели еще больше удивлять и превосходить ожидания публики.

Видео: instagram.com/fashiontomax

Во-первых, показ прошел под открытым небом. И это несмотря на прохладную погоду (особенно вечером) в столице Франции. Во-вторых, за музыкальное сопровождение модного шоу отвечал лично рэпер Канье Уэст. И наконец, абсолютной неожиданностью для собравшихся стал выход на импровизированную сцену-подиум 6-летней Норт Уэст.

Девочка впервые в жизни решилась зачитать рэп перед публикой и десятками журналистов. Которые, само собой, поспешили снять десятки видео ее выступления. И они моментально разошлись по сети.

Однако большего уважения заслуживает смелость крошки. Несмотря на действительно большое количество зрителей, Норт нисколько не смущалась. И вела себя очень уверенно — крепко держала микрофон, не сбивалась и даже двигалась в такт. Все это время ее рядом поддерживал звездный папа. Дочка Ким Кардашьян пела про модную обувь и одежду, а также прогулки по городу.

Канье Уэст с дочкой Норт (скриншот поста: instagram.com/justjared)

Все это время под песни Норт по подиуму дефилировали модели. Сначала малышка выступал одна, позже к ней присоединился и отец.

Отдельного внимания также заслуживают образы звездной семьи. Отметим, что на неделю моды также прилетела Кортни Карашьян с 7-летней дочкой Пенелопой. Все четыре красотки были одеты в наряды из новой коллекции Yeezy.

Ким и Кортни Кардашьян с дочками - Норт и Пенелопой (скриншоты: instagram.com/justjared)

Ким и Кортни выбрали спортивные брюки, дутые толстовки-куртки. На их дочках — также практичная утепленная одежда. А на Норт, как на главной звезде, — сиреневая яркая жилетка. Так девочка больше выделялась на фоне остальных.

Ким с дочкой и племянницей также заплели волосы в длинные косы. С такими же прическами по подиуму дефилировали модели.

Вообще новая коллекция Yeezy осень-зима 2020 пронизана практичностью. Максимально простые и натуральные ткани, акцент на утеплении и функциональности.