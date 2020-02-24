Лучшая мама в мире: Ким Кардашьян растрогала сеть редким фото с Крис Дженнер

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда растрогала сеть

Ким Кардашьян обожает свою семью. А потому микроблог бизнесвумен сплошь состоит из совместных фото с мужем, детьми и сестрами… А вот мамы Ким – Крис Дженнер – здесь существенно меньше. Несколько часов назад звезда исправила такую несправедливость: она опубликовала кадр с главой знаменитой династии и написала трогательные слова: "Лучшая мама в мире". "ФАКТ! Впрочем, вы обе ошеломительны", – не удержалась Хлое Кардашьян. "Идеально", – дополнила самая младшая сестра – 22-летняя Кайли.

Ким и Крис (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким и Крис позируют, сидя в машине. Обе они одеты в черные наряды. Ким выбрала спортивный вариант, идеальный для прогулки по городу. Комфортный бархатный костюм – брюки с красными лампасами и курточка – к тому же сделали тело знаменитости зрительно более стройным. Рядом с ней в машине стоит коричневая сумочка под крокодиловую кожу. Волосы Ким вытянула с помощью утюжка, а макияж сделала выразительным. Мама девушек отдала предпочтение классике: total black образ она дополнила темно-синей сумочкой. Макияж 64-летняя знаменитость сделала достаточно выразительным.

Ким обожает спортивный стиль (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поклонники остались в восторге от обеих, они принялись писать звездам комплименты и слова любви. "Первая", "Вы обе лучшие!", – продолжают сыпаться комментарии.

Ким с отцом (фото: instagram.com/kimkardashian)

По всей видимости, Ким решила выразить любовь к маме, в ностальгии по своему отцу. Так, на днях, 22-го февраля, был день рождения Роберта Кардашьяна. Ким и сестры ежегодно вспоминают эту дату, выкладывая совместные трогательные снимки. В этот раз 39-летняя звезда нашла фото из детства: счастливая дочь тесно прижалась к отцу, обнимая его. "С днем рождения, папа! Скучаю по тебе так, что не передать словами. Жаль, что тебя нет здесь, чтобы увидеть все это!", – написала Ким.

Напомним, на Крис Дженнер Роберт был женат с 1978-го по 1990 год. В этом браке родились Кортни, Хлои и Ким, а также сын – Роберт Кардашян-младший. После Крис вышла замуж за Брюса Дженнера, они были женаты в 1991–2015 годах. В этом браке Дженнер родила еще двух дочерей: Кендалл Николь Дженнер Кайли Кристен Дженнер.