Який милий! Кім Кардашьян зачарувала мережу новим фото молодшого сина

Кім Кардашьян знає, що кращий спосіб підтримати своїх послідовувачів у нелегкі часи – ділитися позитивом. Тому 39-річна теледіва і бізнесвумен опублікувала відразу кілька постів легкого і максимально приємного змісту. Перший з них був присвячений новому стильному образу. Кім одягла блідо-жовте плаття в дрібну квіточку в японському стилі – одному з своїх улюблених. Ідеальним доповненням до нього став макіяж з виразними стрілками і блідо-рожевими губами. А також бездоганна укладка з легкими хвилями. «Шлю кожному багато любові сьогодні», – написала Кім. У відповідь фолловери буквально засипали зірку сердечками і милими коментарями.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Другий пост був присвячений молодшому синові Кім – Сейнту, якому в травні виповниться рік. Малюк лежить у своєму ліжечку в білому комбінезоні в оточенні іграшок і дивиться в камеру спокійно і з легкою посмішкою. «Мій малюк такий красень», – не змогла втриматися Кім. Фоловери також не змогли пройти повз таке фото без слів розчулення. «Так, він такий!!!!!! Який милий», – написала мама знаменитих сестер, Кріс Дженнер. «Найбільш чарівний», «Він просто мрія!», «Це абсолютна милота! Залишайтеся захищеними і здоровими», – пишуть вони. Також деякі користувачі припустили, що малюк схожий на батька Кім, Роберта Кардашьяна. «Він виглядає просто, як твій батько», – дивуються вони.

Сейнт зачарував мережу (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, Псалм – четверта дитина в сім'ї Кім Кардашян і Каньє Уеста – з'явився на світ у травні минулого року з допомогою сурогатної матері. Так що зірки є її біологічними батьками. Також у сім'ї підростає 6-річна Норт, вже відома в мережі, як фешіоніста і майбутня співачка, 4-річний Сейнт і 2-річна дівчинка Чикаго – дівчинка також народилася з допомогою послуг сурогатного материнства. Щасливе сімейство – справжній приклад для наслідування: батьки, незважаючи на зайнятість, приділяють дітям максимум часу, демонструючи свою любов і турботу.