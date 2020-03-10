Безупречна: Ким Кардашьян показала роскошную фигуру в деловом костюме

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда поздравила женщин с праздником

Ким Кардашьян – личность вечно занятая. К построению бизнеса, воспитанию детей и посещению светских событий она не так давно добавила и адвокатскую деятельность. Так что поздравить своих фолловеров с Международным женским днем 39-летняя звезда нашла время только несколько часов назад. И сделала это весьма необычным образом.

Ким в деловом образе для рабочей встречи (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким опубликовала фото с женщинами, которых защищает в суде. Пост она сопроводила длинным текстом. "Я знаю, что опаздываю на один день, но с Международным женским днем всех сильных женщин! Проведите по экрану, чтобы увидеть меня с женщинами, которых я веду: Джессика Джексон, Эрин Хейни, Элис Джонсон и Джудит Негрон, Кристал Муноз и Тинис Николь Холл, которым только что были заменены их длинные тюремные сроки. Мы вместе пошли туда и получили несколько удивительных идей на будущее. Я молюсь, чтобы они осуществились и чтобы я могла поделиться этим со всеми вами в ближайшее время!".

И соблазнительном для светского выхода (фото: instagram.com/kimkardashian)

За работой не забыла Ким о безупречном внешнем виде. Звезда выбрала для рабочей поездки стильный белый костюм: узкие брюки со стрелками, а также приталенный пиджак с глубоким декольте и цветком на груди. Дополнили его босоножки под змеиную кожу, а также крошечная блестящая сумочка. Такой наряд выгодно подчеркнул все достоинства известной красотки: тонкую талию, роскошные бедра и грудь, зрительно сделав ее фигуру просто безупречной. Волосы она собрала в тугой пучок, а макияж сделала выразительным, но в натуральных тонах. Смотрелась звезда стильно и обворожительно. За что получила от своих подписчиков массу лайков и комментариев. Ким, как всегда, безупречна (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также Ким успела показать и более соблазнительный наряд: латексный коричневый костюм от Balmain. Образ составили облегающий, словно вторая кожа, комбинезон, а также накинутый сверху жакет с рукавами-перчатками. Дополнили его босоножки на высоких каблуках, а также необычная прическа – длинный конский хвост. Звезда постаралась показать фото со всех ракурсов, в который раз сделав акцент на своих знаменитых ягодицах и стройных ногах.