Какие кудри! Осадчая в малиновом пиджаке нежно поздравила Горбунова с именинами

Ведущая растрогала фанатов романтическим кадром с супругом
Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились на самоизоляцию в своем загородном доме вместе с трехлетним сыном Иваном. Пара много времени уделяет ребенку, а также наслаждается свежим воздухом и активными играми во дворе. Однако телеведущая все равно очень ждет окончания карантина - недавно Катя назвала три вещи, которые они с мужем первым делом сделают. 6 мая празднуют именины все мальчики и мужчины, которые носят имена Георгий, Егор и Юрий - конечно же, теледива поздравила своего любимого в сети.
Осадчая поделилась в Instagram нежным фото с Горбуновым, на котором они прижались лицом к лицу. В кадре ведущая позирует в малиновом пиджаке с золотыми украшениями, а Юрий облачен в белую футболку, надев сверху черный пиджак. При этом шоумен уже в первый раз показал свою очаровательную натуральную прическу - милые кудряшки.
"Вітаю свого Юру і всіх Юріїв і Георгіїв з Днем Янгола! Здоров‘я, натхнення і многая літа. відмічайте в коментарях своїх знайомих Юріїв і вітайте наших Юрків", - трогательно поздравила любимого с днем ангела Катерина.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)
Поклонники оставили много теплых отзывов романтическому кадру, особенно отметив прическу Горбунова.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Напомним, Юрий Горбунов удивил фото в необычной "компании" - ведущий сфотографировался с чучелом медведя.