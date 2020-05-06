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Какие кудри! Осадчая в малиновом пиджаке нежно поздравила Горбунова с именинами

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Ведущая растрогала фанатов романтическим кадром с супругом

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились на самоизоляцию в своем загородном доме вместе с трехлетним сыном Иваном. Пара много времени уделяет ребенку, а также наслаждается свежим воздухом и активными играми во дворе. Однако телеведущая все равно очень ждет окончания карантина - недавно Катя назвала три вещи, которые они с мужем первым делом сделают. 6 мая празднуют именины все мальчики и мужчины, которые носят имена Георгий, Егор и Юрий - конечно же, теледива поздравила своего любимого в сети.

Осадчая поделилась в Instagram нежным фото с Горбуновым, на котором они прижались лицом к лицу. В кадре ведущая позирует в малиновом пиджаке с золотыми украшениями, а Юрий облачен в белую футболку, надев сверху черный пиджак. При этом шоумен уже в первый раз показал свою очаровательную натуральную прическу - милые кудряшки.

"Вітаю свого Юру і всіх Юріїв і Георгіїв з Днем Янгола! Здоров‘я, натхнення і многая літа. відмічайте в коментарях своїх знайомих Юріїв і вітайте наших Юрків", - трогательно поздравила любимого с днем ангела Катерина.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Поклонники оставили много теплых отзывов романтическому кадру, особенно отметив прическу Горбунова.

  • Мої вітання Юрію, нехай кохає тебе Катюша і буде коханим тобою усе життя
  • Ви дуже схожі,і гарні
  • Какие кудри
  • Ооооого яркий Юрко кучерявий.Вiтаю
  • Вітаю
  • Приєднуюсь до привітань, всього самого
  • Вітаю і свого чоловіка з іменинами, а також всіх Юріїв!
  • Здоров‘я ,сімейного затишку Юрій ,Господнього благословенства Вам!!!!!
  • Дуже милі і гарні
  • Кучерявий Юрко! Вітаю!
  • Такий кучерявий!
  • Какие красивые локоны))) нет, не у вас Катя))

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Юрий Горбунов удивил фото в необычной "компании" - ведущий сфотографировался с чучелом медведя.

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