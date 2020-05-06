Які кучері! Осадча в малиновому піджаку ніжно привітала Горбунова з іменинами

Катя Осадча та Юрій Горбунов вирушили на самоізоляцію в своєму заміському будинку разом з трирічним сином Іваном. Пара багато часу приділяє дитині, а також насолоджується свіжим повітрям і активними іграми у дворі. Однак телеведуча все одно дуже чекає закінчення карантину - нещодавно Катя назвала три речі, які вони з чоловіком першим ділом зроблять. 6 травня святкують іменини всі хлопчики і чоловіки, які носять імена Георгій, Єгор і Юрій - звичайно ж, теледіва привітала свого коханого в мережі.

Осадча поділилася в Instagram ніжним фото з Горбуновим, на якому вони притиснулися лицем до лиця. В кадрі ведуча позує в малиновому піджаку із золотими прикрасами, а Юрій одягнений в білу футболку, надівши зверху чорний піджак. При цьому шоумен вже не в перший раз показав свою чарівну натуральну зачіску - милі кучерики.

"Вітаю свого Юру і всіх Юріїв і Георгіїв з Днем Янгола! Здоров'я, натхнення і многая літа. відмічайте в коментарях своїх знайомих Юріїв і вітайте наших Юрків", - зворушливо привітала коханого з днем ангела Катерина.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники залишили багато теплих відгуків романтичному кадру, особливо відзначивши зачіску Горбунова.

Мої вітання Юрію, нехай кохає тебе Катюша і буде коханим тобою усе життя

Ви дуже схожі,і гарні

Які кучері

Ооооого яскравий Юрко кучерявий.Вітаю

Вітаю

Приєднуюсь до привітань, всього самого

Вітаю і свого чоловіка з іменинами, а також всіх Юріїв!

Здоров'я ,сімейного затишку Юрій ,Господнього благословенства Вам!!!!!

Дуже милі і гарні

Кучерявий Юрко! Вітаю!

Такий кучерявий!

Які красиві локони))) ні, не у вас Катя))

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Юрій Горбунов здивував фото в незвичайній "компанії" - ведучий сфотографувався з опудалом ведмедя.