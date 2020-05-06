Босая и без макияжа: Катя Осадчая очаровала романтичным хиппи-образом

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая покоряет красотой и молодостью

Катя Осадчая, как и многие другие украинские селебритис, успела соскучиться по светским вечеринкам и ярким образам. Похоже, телеведущая решила поддержать флешмоб от Маши Ефросининой - телеведущая под хештегом #скучаюпоплатьям предлагает фолловерам публиковать фото и видео в ярких нарядах. Осадчая также не отстает от “тренда”. И даже в условиях домашней изоляции решила побаловать себя модным дефиле.

Так, ведущая “Светской жизни” покрасовалась перед камерой в очень романтичном и эффектном платье от французского Дома моды Chloe. Этот бренд особенно полюбился ведущей в последнее время. На видео Осадчая прохаживается босиком в своем дома. На телеведущей - бежевое платье в пол с длинными объемными рукавами. Также платье открывает зону декольте и украшено дополнительно декоративным шарфом-галстуком. Свой нежный образ Осадчая дополнила только золотой подвеской. Волосы собрала заколками. А вот лицо оставила “дышать” без макияжа. Получился очень воздушный летний образ. Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Нежная Катя Осадчая

Кстати, не так давно телеведущая уже показывала образ от Chloe. Только немного другой по настроению.

Ранее Осадчая показала фото, позируя в платье по колено. Тогда свой образ Катя дополнила белыми кроссовками и массивными солнцезащитными очками с прозрачным стеклом. А вот в руках Осадчая держала ракетку для бадминтона. Получился интересный образ в стилистике 80-х.

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Осадчая в блузе-корсете рассекретила планы после окончания карантина.