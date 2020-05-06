Оба дикие: Юрий Горбунов удивил фото в необычной "компании"

Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведущий не забыл надеть защитную маску

Юрий Горбунов даже на карантине продолжает работать. Ведущий освоил передовые технологии и легко справляется с рабоичими процессами из дома, а с их помощью даже "телепортировался" в студию проекта Голос страны-10 и провел вместе с женой Катей Осадчей зрелищный суперфинал. Также пара стала выбираться на природу, подальше от людей, и делиться фото на фоне живописных украинских пейзажей неподалеку от Киева. И вот, Юрий же решил также удивить поклонников снимком в необычной "компании".

Он позировал рядом с чучелом медведя. Ведущий позаботился о средствах индивидуальной защиты во время выхода из дома – он стоит в респираторе с клапаном и делает селфи. Ранее поклонники отмечали, что на карантине ведущий изменил прическу и теперь можно без труда увидеть его от природы слегка курчавые волосы.

"Обидвоє трохи дикі, але що поробиш - карантин!" - с юмором подписал кадр шоумен. Поклонники ведущего подхватили его шутливый тон и оставили комментарии под снимком. Некоторые из них пожурили Юрия за то, что он позирует рядом с чучелом животного и посчитали такое фото неуместным.

Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

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На кому намордник, той і небезпечніший

Це Ведмежа гора

Бурий Горбунов

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Потапчик сзади стоит

Ахаха. Це точно

Два брати

Медведю тоже маску надо... Карантин ведь

Скриншот комментариев

К слову, 6 мая Юрий отмечает День Ангела. Он поздравил тезек и оставил небольшую историческую справку. "Будьте всі здоровими і щасливими! І нехай Ангел-охоронець завжди буде з нами! В цей день вважалося остаточно приходить весна! Народився Святий Юрій в Бейруті, був одним з перших хто прийняв християнство!" - написал ведущий.

Ранее Юрий Горбунов и Катя Осадчая раскрыли необычный "секрет" стройности и похвастались собственноручно приготовленным кулинарным шедевром.