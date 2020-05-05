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Катя Осадчая в блузе-корсете рассекретила планы после окончания карантина

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.05.2020 - 16:31
Катя Осадчая в блузе-корсете рассекретила планы после окончания карантина
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая рассказала, чем они с мужем займутся в первую очередь

Катя Осадчая проводит карантин в загородном доме с любимыми мужчинами - мужем Юрием Горбуновым и сыночком Иваном. Супруги много внимания уделяют малышу, наслаждаются свежим воздухом и активными играми во дворе, а также экспериментируют на кухне и показывают поклонникам свои кулинарные таланты. Так, недавно пара приготовила домашнюю пиццу и сделали забавное селфи прямо на кухне. Также теледива не забывает демонстрировать стильные и яркие луки - так, она показала новый образ в Instagram, а заодно рассказала, чем они с Юрием в первую очередь займутся после окончания карантина.

На снимке Осадчая запечатлена сидящей на диване в джинсах и оригинальной белой блузе с оголенными плечами, похожей на корсет. На лице телеведущей нанесен нежный макияж с акцентом на глаза. Она дополнила образ цепочкой на шее и модными заколками в волосах, которые убрала назад.

Катя Осадчая в блузе-корсете рассекретила планы после окончания карантина

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Катя назвала 3 вещи, которые им с мужем уже не терпится сделать.

"Всі вже придумали, що одразу зробите після закінчення карантину, в першу чергу? В нас - поїхати до батьків, - з’їсти суші, :) - гуляти по центру Києва", - поделилась Осадчая.

Подписчики звезды принялись рассказывать о своих планах, а также восхищаться ее красотой и милым луком в комментариях.

  • Як дівчинка на цьому фото
  • Я вибачаюсь, а хіба із закінченням карантину зникне небезпека їсти їжу, яку неможливо термічно обробити?
  • Фея
  • Катя - Ви красуня! Звідки такий гарний топ?
  • В мене теж бажання з'їсти суші. Мрію про це увесь карантин!
  • Як завжди чарівна і красива
  • зустрітися зі всіма, кого хочеться обійняти))
  • Встреча с дорогими людьми и шопинг!
  • нереальна
  • У мене точно такi ж самi плани!)))))
  • Красавица
  • Искать новую работу
  • Полечу в Ниццу!
  • Катя, а чей белый топ на вас, подскажите пожалуйста, давно ищу подобный

Катя Осадчая в блузе-корсете рассекретила планы после окончания карантина

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном устроили вылазку на природу и поделились живописными фото.

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