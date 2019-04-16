Интригующая Катя Осадчая блеснула стройными ножками в коротких шортах (видео)

Катя Осадчая интригует своих поклонников новой глянцевой съемкой. Скорее всего, для печатного журнала. Так, в разделе сториз на своей instagram-страничке Осадчая опубликовала несколько видео, на которых запечатлен процесс съемки.

Телеведущая позирует в фотостудии перед камерами в стильном и очень летнем образе. На Осадчей – белоснежные короткие шорты и пиджак им в тон. Образ дополняет атласная майка цвета слоновой кости, а также бежевые лодочки на шпильке. Образ получился очень женственный и элегантный.

Прическа – крупные блестящие локоны. А также сдержанный макияж в нюдовых тонах.

"Будет что-то интересное. Ждите в июне на всех полках с журналами", - подписала видео Катя Осачдая. Соответствующие ролики появились в twitter-блоге MyGlamWish.

Особенно примечательно, как свежо и молодо выглядит 35-летняя телеведущая. При этом ранее в одном из интервью Осадчая призналась, что со спортом у нее "все сложно". Пока что за стройную фигуру телеведущая благодарна родителям и природе.

А вот что касается ухода за собой, то пока что Осадчая обходится походами к косметологу за стандартными процедурами – никаких подтяжек или уколов. Также делает ставку на увлажнение и питание.

Отметим, что Катя Осадчая также не смогла остаться в стороне трагедии с пожаром в Нотр-Дам де Пари. Телеведущая трогательно высказалась о катастрофе и поделилась важными воспоминаниями. Дело в том, что еще в 16 лет Осадчая отправилась учиться и покорять мировую столицу моды – телеведущая училась основам модельного бизнеса. Катерина вспоминает, как приходила в Собор Парижской Богоматери отдыхать, рассматривать витражи. И ей казалось, что все это вечно!

Также парижскими воспоминаниями поделилась и Джамала. Так совпало, что ровно четыре года назад (в апреле 2015-го) Джамала посетила Париж. Певица была восхищена его красотой! Пожар в Нотр-Дам де Пари дал ей понять, как легко можно потерять красоту.