Грустно и больно: Катя Осадчая высказалась о пожаре в Нотр-Дам де Пари

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая надеется, что собор удастся восстановить

Пожар в Нотр-Дам де Пари удалось остановить. Однко огонь уничтожил шпиль собора. Также обрушилась крыша. Мировые звезды спешат передать соболезнования французам. Ведь трагедия, которая случилась с собором этой ночью, - это трагедия культурного наследия всего мира. Катя Осадчая также поспешила оставить свои комментарии и размышления по поводу пожара.

Украинская телеведущая очень верит и надеется, что французские власти и реставраторы смогут возобновить утерянные части собора Нотр-Дам де Пари.

"Не може просто так згоріти такий витвір мистецтва. Сумно і боляче", - пишет Катя Осадчая.

Телеведущая также вспомнила, что совсем недавно в интервью вспоминала о Париже, куда еще подростком отправилась учиться и покорять мировую столицу моды. Напомним, что карьера Осадчей начиналась в качестве модели.

Осадчая отметила, что всегда любила Париж за то, что он годами остается неизменным… И вдруг, пожар в Соборе Парижской Богоматери!

"Нема сил дивитися відео і світлини палаючого даху такої неймовірної споруди. Я буда в Нотр-Дамі десятки разів. Якось, на католицьке Різдво була на службі. А в дитинстві я просто любила прийти туди і посидіти розглядаючи вітраж, сотні маленьких візерунків... здавалося, що листівочний вид з набережної напроти на Нотр-Дам - вічний, так було 800 років до нас і буде ще стількі ж, як мінімум", - растрогала сеть Осадчая.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники телеведущей поспешили оставить и свои отзывы о трагедии:

Катюша! Вспомнила наше проживание в Париже в твои 16... на этом фото ты как тогда... очень жаль Нотр Дам... очень...

Это большая трагедия!

Зверху напевне видніше, дай Бог, щоб змогли врятувати не частину, в Все!

Дай Бог Це Св'яте Місце відновлять!

По последним новостям,один из пожарников сообщил,что структура Нотр Дама спасена,следующие полтора часа будут решающими,ну и конечно, что все реликвии спасены, они целы!

Очень жаль!

Человечество стало оздобленным и делает что-то не так! Шедевры так просто не горят, тем более, такое намоленное место, люди должны задуматься!

Я не верю своим глазам, вчера я была там. Я восхищалась, приковалась к стенам и колонам, а сегодня этот СОБОР в огне!

Плачу весь вечір!

Так, Катю, хочеться вірити, що обійшлося без людських жертв та буде змога відновити цю визначну споруду. Скільки болю!

Напомним, Джамала растрогала размышлениями о трагедии Нотр-Дам де Пари: Как легко потерять! Певица посещала столицу Франции ровно четыре года назад.