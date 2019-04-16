Джамала растрогала размышлениями о трагедии Нотр-Дам де Пари: Как легко потерять

Джамала глубоко опечалена событиями в Париже
Пожар в Нотр-Дам де Пари не оставил равнодушным мировую общественность. Сотни известных личностей по всему миру выражают соболезнования не только парижанам – всемирное наследие может лишиться без одного из самых важных памятников мировой культуры! Джамала также не осталась в стороне. Певица вспомнила, как ровно четыре года назад посещала Париж, любовалась его красотой и как сейчас эта красота исчезает.
На своей instagram-страничке Джамала трогательно сообщила: "Поразительно, как легко в Париже рождается красивое". А сейчас можно сказать: "как легко его можно потерять".
Джамала также отметила, что улетела в мировую столицу моды с важной миссией. Певица должна была представить француза фильм "Поводырь" на "Днях украинского кино".
"На память остались фото и впечатления: "...о Париже можно говорить часами. Я много ходила пешком, жадно вглядывалась в город, боялась что-то пропустить, не заметить. Я ленивый турист, довольствуюсь тем, что вижу, не вчитываясь в путеводители. В этом есть свой кайф, ты воспринимаешь красоту в чистом виде, не отвлекаясь на дополнительную информацию", - пишет Джамала.
Свой трогательный пост певица сопроводила красочным фото, на котором позирует в элегантном белоснежном платье длины миди.
Джамала в Париже – четыре года назад (фото: instagram.com/jamalajaaa)
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Напомним, ранее Джамала рассказала о воспитании сына и его первом дне рождения.
Также Джамала порадовала танцевальными талантами годовалого сыночка Эмира-Рахмана, который уже не просто твердо стоит на ногах, но и делает па под музыку.