Інтригуюча Катя Осадча блиснула стрункими ніжками в коротких шортах (відео)

Катя Осадча інтригує своїх шанувальників новою глянцевою зйомкою. Швидше за все, для друкованого журналу. Так, у розділі сторіз на своїй instagram-сторінці Осадча опублікувала кілька відео, на яких зображений процес зйомки.

Телеведуча позує у фотостудії перед камерами в стильному і дуже літньому образі. На Осадчій – білосніжні короткі шорти і піджак їм в тон. Образ доповнює атласна майка кольору слонової кістки, а також бежеві човники на шпильці. Образ вийшов дуже жіночний і елегантний.

Зачіска – великі блискучі локони. А також стриманий макіяж в нюдовых тонах.

"Буде щось цікаве. Чекайте в червні на всіх полицях з журналами", - підписала відео Катя Осачдая. Відповідні ролики з'явилися в twitter-блозі MyGlamWish.

Особливо примітно, як свіжо і молодо виглядає 35-річна телеведуча. При цьому раніше в одному з інтерв'ю Осадча зізналася, що зі спортом у неї "все складно". Поки що за струнку фігуру телеведуча вдячна батькам і природі.

А ось що стосується догляду за собою, то поки що Осадча обходиться походами до косметолога за стандартними процедурами – ніяких підтяжок або уколів. Також робить ставку на зволоження та живлення.

Зазначимо, що Катя Осадча також не змогла залишитися осторонь трагедії з пожежею в Нотр-Дам де Парі. Телеведуча зворушливо висловилася про катастрофу і поділилася важливими спогадами. Справа в тому, що ще в 16 років Осадча вирушила вчитися і підкорювати світову столицю моди – телеведуча навчалася основ модельного бізнесу. Катерина згадує, як приходила в Собор Паризької Богоматері відпочивати, розглядати вітражі. І їй здавалося, що все це вічно!

Також паризькими спогадами поділилася і Джамала. Так співпало, що рівно чотири роки тому (у квітні 2015-го) Джамала відвідала Париж. Співачка була вражена його красою! Пожежа в Нотр-Дам де Парі дала їй зрозуміти, як легко можна втратити красу.