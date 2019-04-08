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Все сложно: Катя Осадчая откровенно высказалась о занятиях спортом

Lite » Красота 08.04.2019 - 19:29
Все сложно: Катя Осадчая откровенно высказалась о занятиях спортом
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая безуспешно пыталась заниматься йогой

Катя Осадчая, в отличие от других звезд украинского шоу-бизнеса, практически никогда и не публикует в своих соцсетях фото или видео тренировок в зале, на природе или где-либо еще. Как выяснилось, именитая украинская телеведущая со спортом на "вы". У нее нет особого желания истязать себя в зале. А за идеальные формы в 35 лет Осадчая благодарит природу и родителей. Об этом ведущая рассказала в интервью изданию jetsetter.ua.

Так, Осадчая смеется, мол, со спортом у нее все намного сложнее, чем со всем остальным.

"Нет ни силы, ни времени, ни желания на регулярные занятия спортом. На данный момент я благодарна родителям, природе и, пока что, возрасту за то, что серьезных проблем с фигурой у меня нет", - отмечает Осадчая.

Осадчая также призналась, что практически постоянно пытается замотивировать себя на регулярные походы в бассейн. Но плаваньем ей удается заниматься только летом – и то в домашнем бассейне или в речке.

Катя Осадчая

Стройная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Также телеведущая отметила, что одно время пыталась настроится на йогу, но "надолго ее не хватило". И об этом Осадчая очень жалеет.

На данный момент у нее один "спорт" – ее работа.

"Во время съемок я пробегаю на каблуках не один километр. Поэтому почти 14 лет это остается моей неизменной тренировкой", - подытожила Осадчая.

Катя Осадчая

Лучший отдых для Осадчей - спокойные прогулки (фото: instagram.com/kosadcha)

Также телеведущая рассказала, что же ей помогает в жизни бороться со стрессами. И правила простые – сон и домашняя обстановка.

Так, Катя Осадчая и Юрий Горбунов живут за городом, поэтому летом она может ухаживать за растениями. Это ее успокаивает. Еще один "релаксант" – игра на фортепиано (Осадчая закончила музыкальную школу). Недавно она даже перевезла свой детский рояль. И это, по словам ведущей, отлично помогает переключиться с рабочего ритма.

"Вообще, для меня лучший отдых – спокойные выходные дома, игры с ребенком и прогулки на свежем воздухе", - говорит Осадчая.

Напомним, что Осадчая и Горбунов воспитывают сыночка Ивана, которому исполнилось уже два года. Не так давно Катя Осадчая поделилась трогательным фото с 2-летним сыном.

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