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Вот это конфетка! Надя Дорофеева соблазнила аппетитными формами (фото)


Надя Дорофеева шутливо пообещала прекратить цветочный "спам"

Надя Дорофеева, которая проводит романтический отпуск в Европе со своим мужем Владимиром Дантесом, и уже успела встретиться в Париже с артистами Настей Каменских и Потапом, гимнасткой Лилией Подкопаевой, бизнесменом Игорем Дубинским и дизайнером Лерой Бородиной, показала своим поклонникам новое чувственное фото в поле тюльпанов. Снимок известная певица опубликовала в Instagram и сразу собрала массу восторженных отзывов своих фанов.

Отметим, что вчера солистка группы "Время и Стекло" выложила вереницу кадров в поле с тюльпанами, на которых она с Дантесом и друзьями радуются встрече и призналась, что это был один из ее самых хороших дней.   

"Ну все все, обещаю, это последние фотки с полей. Тюльпано-спам прекращаю", - шутливо подписала кадр Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

На снимке артистка в ярко-желтом наряде посреди цветущего моря красных тюльпанов просто излучает позитив и счастье.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

В комментариях поклонники Нади просят только "добавки" и ни в коем случае не прекращать публиковать такие фотошедевры. Также многие отмечают красоту стройной обворожительной певицы, которая только дополняет красоту невероятного пейзажа.

  • Не стоит! Это очень красивый тюльпано-спам;
  • Не надо последнее, хотим еще! Очень красиво!
  • Твой спам лучший!
  • Боже, как красиво! Сколько тюльпанов;
  • Хочу туда. Я тюльпаны обожаю ....
  • Ого сколько цветов!
  • Невероятно красиво, а ваши формы - просто совершенны!
  • Шикарная!
  • Вот это конфетка!
  • Попик!
  • Как красиво и ярко, Надюшка, какая ты классная, прям лучишься от счастья;
  • Супер фото!
  • Вы невероятно позитивный и добрый человек! Фото огонь...

Как сообщалось ранее, Дантес трепетно поздравил жену с днем рождения и признался ей в любви.

Также мы писали о том, что недавно Дорофеева показала поклонникам трогательное романтичное черно-белое фото с мужем, сделанное на улице в Амстердаме.

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