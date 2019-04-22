Хорошо, аж страшно: Дорофеева разоткровенничалась в поле тюльпанов

Дорофеева и Дантес восхитили поклонников душевными снимками
Надя Дорофеева и Владимир Дантес, которые сейчас проводят романтический отпуск в Европе и не забывают радовать поклонников яркими и душевными снимками, снова дали фанам повод восхищаться их чувственными моментами, запечатленными на фото. Популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" опубликовала их в Instagram и призналась, что вчерашний день для нее был невероятно счастливым.
Их молодая супружеская пара в поле тюльпанов под ясным небом буквально излучает радость и красоту.
Надя рассказала, что это воскресенье было для нее одним из тех дней, "когда тебе так хорошо, что аж страшно сильно радоваться... вот вчера было именно так!"
Надя Дорофеева и Владимир Дантес с друзьями (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"Рядом были друзья, красота и огромное количество приятных поздравлений!" - подписала она фото.
Дорофеева и Дантес с друзьями (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
В комментариях к ее сообщению поклонники восхищаются прекрасными фото и называют их невероятно красивыми.
Надя Дорофеева и Владимир Дантес посреди поля тюльпанов (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Также подписчики Дорофеевой поздравляют ее с днем рождения.
Как сообщалось ранее, Владимир Дантес рассказал о поездке из Амстердама в Париж на электричке и признался, что звездной паре пришлось побороться за место.
Также мы писали о том, что Дантес трепетно поздравил жену с днем рождения и признался ей в любви.
Добавим также, что недавно Надя Дорофеева показала поклонникам трогательное романтичное черно-белое фото с мужем, сделанное на улице в Амстердаме.