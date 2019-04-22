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"Это кайф": счастливые Дорофеева и Дантес показали романтику в Амстердаме

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.04.2019 - 11:57
"Это кайф": счастливые Дорофеева и Дантес показали романтику в Амстердаме
Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Счастливая пара позировала на улочках города

Надя Дорофеева не перестает радовать поклонников вереницей романтичных фото из Нидерландов, ведь девушка любит путешествовать, а если для этого есть особый повод – тем более. Так, 21 апреля певица отпраздновала день рождения в Амстердаме. Рядом с ней был любимый муж Владимир Дантес, который растрогал сеть нежным признанием в любви жене. Также с поздравлениями нагрянули и друзья артистки. Кроме того, Надя и Вова не удержались от стрит-стайл фотосета, отдавшись чувствам перед объективом фотографа. Звезда поделилась в Instagram атмосферный черно-белым фото с возлюбленным, на которым они наслаждаются моментом, о чем говорит блаженство на их лицах.

Пара расположилась у воды. Надя оперлась о Вову и, прикрыв глаза, расслабилась, ощущая поддержку и присутствие надежного плеча и любимого мужчины рядом. На ней – пиджак в полоску оверсайз, джинсы-"варенки" и майка белого цвета.

"Амстердам, ты кайф", - коротко подписала впечатленная городской атмосферой певица, поставив смайл в виде сердечка.

&quot;Это кайф&quot;: счастливые Дорофеева и Дантес показали романтику в Амстердаме

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники тут же принялись писать знаменитости поздравления, а также восхищаться романтическим снимком и отношениями звездной семьи.

"С днем рождения! Ты сама красивая и самая клевая!", "Вы красивая пара!", "Надя, ты просто супер, ты просто класс", "Вы просто космос", "Очень крутой снимок получается в таком цвете", "Ты самая красивая и лучшая, вы самая красивая пара", "Очень красивая пара", - писали поклонники.

В сториз Надя поделилась еще парочкой снимков в черно-белом исполнении, на которых запечатлена сама и в компании мужа. Также она оставила подпись: "Это был прекрасный день рождения! Спасибо!"

&quot;Это кайф&quot;: счастливые Дорофеева и Дантес показали романтику в Амстердаме

&quot;Это кайф&quot;: счастливые Дорофеева и Дантес показали романтику в Амстердаме

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Ранее Надя Дорофеева  повеселилась на секретной вечеринке в  Киеве в оригинальном образе.

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