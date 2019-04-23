Вот это встреча! Подкопаева показала фото из Парижа с Каменских, Потапом, Дорофеевой и Дантесом

Фото: Лилия Подкопаева с Игорем Дубинским (instagram.com/podkopayeva_official)

Беременная спортсменка рассказала об удивительной встрече в столице Франции

Иногда в жизни случаются поразительные совпадения. Так, сейчас сразу несколько украинских знаменитостей находятся в Париже - и надо же было такому случиться, что все они там встретились! Общим фото поделилась на своей странице в Instagram знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева, которая отдыхает в городе романтиков и влюбленных вместе со своим возлюбленным, бизнесменом Игорем Дубинским. К слову, она сейчас беременна вторым ребенком.

В Париже олимпийская чемпионка пересеклась с множеством звездных друзей - так, на фото запечатлены Настя Каменских и Потап, причем певица трогательно прижалась к продюсеру. Кроме того, с ними были супружеская пара Надя Дорофеева и Владимир Дантес, которые незадолго до этого радовали поклонников яркими фото из Амстердама, где участница группы "Время и Стекло" отпраздновала свой день рождения. В кадре также позирует дизайнер Лера Бородина, и сама Подкопаева с женихом.

Фото: украинские знаменитости встретились в Париже (instagram.com/podkopayeva_official)

"Вот это да! Вот это встреча! От неожиданности эмоции зашкаливают! Один шанс на миллион. Встретиться в Париже. Из серии невозможное - возможно", - прокомментировала Лилия, намекая на то, что встреча была случайной.

Подписчики гимнастки поразились подобной истории и отметили, что это прямо магия какая-то.

К слову, ранее внимательные фаны уже заметили, что Настя Каменских и Потап вместе находятся в Париже и даже живут в одном отеле. Это вызвало новую волну обсуждения их отношений - в сети давно ходят слухи, что певица и продюсер являются парой. Однако сами они никак не комментируют свою личную жизнь, так что достоверно ничего не известно и остается лишь ждать, пока артисты решат приоткрыть завесу тайны.

Напомним, беременная Лилия Подкопаева показала нежность с любимым в Париже. Спортсменка уже воспитывает приемного сына Вадима, а также дочь Каролину, которую родила в браке с Тимофеем Нагорным.

Отметим, что Дорофеевой и Дантесу пришлось бороться за место в электричке по дороге в Париж.