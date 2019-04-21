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"Спасибо за любовь": Дантес трогательно поздравил Дорофееву с днем рождения

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.04.2019 - 14:12
"Спасибо за любовь": Дантес трогательно поздравил Дорофееву с днем рождения
Фото: Владимир Дантес и Надя Дорофеева (instagram.com/vladimirdantes)

Ведущий посвятил жене нежные признания

Украинский ведущий и блогер Владимир Дантес обрел в лице своей звездной жены, певицы Нади Дорофеевой не только спутницу жизни и вторую половинку, но и лучшего друга. Он обожает свою возлюбленную и не упускает возможности ей сказать об этом. Даже ссоры эта пара научилась решать полюбовно, а время, проведенное вместе, ценит как никогда ранее. Именно об этом написал Владимир Наде в день ее рождения, который артистка празднует 21 апреля. Трогательное поздравление счастливый муж разместил в Instagram.

Он признался, что любимая жена каждую минуту его жизни наполняет смыслом и счастьем, а любить ее, невзирая на прожитые вместе годы, легко, ведь, говорит открыто – то именно он в их паре не подарок.

"Найти любовь очень легко! Любить годами очень сложно… Говорят некоторые. Но в моем случае это оказалось легче простого. Для Нади Дорофеевой, скорее всего, это тяжелее, так как я далеко не подарок. Эта маленькая девочка делает счастливым меня каждую минуту. Спасибо тебе за лучшую версию меня! Спасибо тебе за любовь!  С днем рождения, моя надежда, с днем рождения Надя", - оставил он трепетное послание для второй половинки.

&quot;Спасибо за любовь&quot;: Дантес трогательно поздравил Дорофееву с днем рождения

Фото: Владимир Дантес и Надя Дорофеева (instagram.com/vladimirdantes)

Володя поделилась романтичным фото, на котором Надя обнимает его за талию, а он заботливо поправляет ей волосы. Интимный момент нежности показался поклонникам пары настолько трогательным, что они не смогли оставаться в стороны и, помимо поздравлений, одарили Володю и Надю комплиментами.

"Обожаю вашу пару, вы лучшие", "Какие же вы замечательные", "Реву.. .  Это очень мило", "Очень тонко и с чувствами написано", "Вы такие разные, но такие классные. Пусть ваша любовь длится вечно!", "Як це гарно.  Ви просто неперевершена пара", "С ДР Надюшу! Как раз настоящую любовь встретить непросто, поэтому храните свое чувство, как драгоценную реликвию!", "Шикарные. Красивые. Влюбленные", - писали восхищенные комментаторы.

Также поздравить Надю поспешил и продюсер группы "Время и Стекло" Потап. Он показал снимки именинницы десятилетней давности. "Все только Начинается! С Днем Рождения", - пообещал рэпер.

&quot;Спасибо за любовь&quot;: Дантес трогательно поздравил Дорофееву с днем рождения

&quot;Спасибо за любовь&quot;: Дантес трогательно поздравил Дорофееву с днем рождения

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/realpotap)

Напомним, что Надя Дорофеева показала стильный образ во время прогулки по Амстердаму.

Ранее Надя Дорофеева появилась за диджейским пультом на секретной вечеринке.

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