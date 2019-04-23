Ось це цукерочка! Надя Дорофєєва спокусила апетитними формами (фото)

Надя Дорофєєва жартівливо пообіцяла припинити квітковий "спам"
Надя Дорофєєва, яка проводить романтичну відпустку в Європі зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, вже встигла зустрітися в Парижі з артистами Настею Каменських і Потапом, гімнасткою Лілією Подкопаєвою, бізнесменом Ігорем Дубинським та дизайнером Лерою Бородіною, показала своїм шанувальникам нове чуттєве фото в полі тюльпанів. Знімок відома співачка опублікувала в Instagram та одразу зібрала масу захоплених відгуків своїх фанів.
Зазначимо, що вчора солістка групи "Время и Стекло" виклала низку кадрів у полі з тюльпанами, на яких вона з Дантесом і друзями радіють зустрічі та зізналася, що це був один з її найбільш гарних днів.
"Ну все все, обіцяю, це останні фотки з полів. Тюльпано-спам припиняю", - жартівливо підписала кадр Дорофєєва.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
На знімку артистка в яскраво-жовтому вбранні посеред квітучого моря червоних тюльпанів просто випромінює позитив і щастя.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
В коментарях шанувальники Наді просять тільки "добавки" та в жодному разі не припиняти публікувати такі фотошедеври. Також багато хто відзначає красу стрункої чарівної співачки, яка тільки доповнює красу неймовірного пейзажу.
Як повідомлялося раніше, Дантес трепетно привітав дружину з днем народження і зізнався їй у коханні.
Також ми писали про те, що нещодавно Дорофєєва показала шанувальникам зворушливе романтичне чорно-біле фото з чоловіком, зроблене на вулиці в Амстердамі.