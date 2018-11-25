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Выглядит странно и дешево: 9 бьюти-ошибок

Lite » Красота и Здоровье 25.11.2018 - 17:56
Выглядит странно и дешево: 9 бьюти-ошибок
Иллюстративное фото (ivona.bigmir.net)

Эти ошибки могут испортить любую природную красоту

Красота – страшная сила, и в погоне за ней девушки готовы идти на что угодно, чтобы выглядеть превосходно всегда. Однако, выходя на улицу и глядя вокруг, можно встретить девушек, которые живут в какой-то параллельной бьюти-реальности. Их стремление быть красивой во что бы то ни стало иногда переходит допустимые границы: рисуют брови угольно-черным карандашом, злоупотребляют загаром в солярии, "перебарщивают" с контуром для губ. Журнал "Cosmopolitan" собрал главные ошибки в макияже и внешности, которые придадут даже самой яркой красотке неопрятный вид. Не повторяйте их.

Неправильно подобранная тональная основа

Отличающиеся по тону лицо и шея выглядят не только странно, но еще и очень дешево. Чтобы избежать эффекта маски лучше останавливать выбор на полупрозрачных текстурах и необходимо следить за тем, чтобы "тональник" был хорошо растушеван как на лице, так и в зоне декольте.

Выглядит странно и дешево: 9 бьюти-ошибок

Иллюстративное фото (beauty.net.ru)

Заметный контур губ

Даже самые красивые губы испортит ярко наведенный контур. Здесь возможен только один вариант: либо подобрать губной лайнер в тон помаде, либо отказаться от него полностью.

Выглядит странно и дешево: 9 бьюти-ошибок

Иллюстративное фото (hypehair.com)

Передозировка бронзантом

Бронзирующие средства были созданы с целью имитировать легкий поцелуй солнца на коже, но никак не "солнечный удар". Для нормального эффекта достаточно нескольких, едва уловимых штрихов бронзирующей пудры или геля. Остальное – перебор.

Остатки лака на ногтях

Некоторые знаменитые дизайнеры и хипстеры любят небрежный, как бы слегка потрескавшийся маникюр. Однако между небрежностью и открытой неухоженностью есть большая разница. Чтобы не выглядеть неряшливо, лучше вовремя смывать остатки лака.

Выглядит странно и дешево: 9 бьюти-ошибок

Иллюстративное фото (cosmo.com.ua)

Чрезмерно прорисованные брови

Чернющие, словно вымазанные гуталином, брови подойдут разве что, если вы работаете на бурлеск-шоу в качестве главной дивы, если же нет, то лучше о них забыть.

Выглядит странно и дешево: 9 бьюти-ошибок

Иллюстративное фото (shpilki.net)

Длинные, изгибающиеся ногти

Смотрятся они не очень эстетично. Самый женственный вариант – ногти небольшой длины, квадратные или миндалевидные.

Помада, "растекающаяся" за контур губ

Сейчас хотелось бы сказать пару слов о стремлении визуально увеличить губы с помощью косметики. К сожалению, умело это сделать удается далеко не всем. Если уж хочется сделать губы больше с помощью косметики, то стоит помнить, что помада не должна выходить далеко за контур, максимум - на одну толщину губного лайнера.

Чрезмерный загар

Это неоправдано опасно, поскольку злоупотребление солярием или солнечными лучами приводит, в лучшем случае, к образованию морщин, в худшем- к развитию тяжелых онкологических заболеваний кожи, к тому же, уже не модно. Если хочется придать коже здоровый оттенок лучше отправляться не в солярий, а на поиски качественного и деликатного крема с постепенным проявлением загара.

Выглядит странно и дешево: 9 бьюти-ошибокИллюстративное фото (pixabay.com)

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