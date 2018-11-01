Специалисты назвали 5 популярных мифов о лазерной эпиляции

Фото: Коллаж РБК-Украина

Лазерная эпиляция - не столь болезненная процедура, как о ней привыкли говорить

Многие девушки отказываются проводить лазерную эпиляцию лишь по причине страха и неуверенности, что все пройдет хорошо. Эксперт в области медицины Наталья Григорьева развеяла мифы и объяснила, как на самом деле обстоят дела. Об этом информирует cosmo.ru.

1. После лазерной эпиляции волосы "возвращаются"

Истории из серии "два года волос не было, а потом вдруг стали расти" к результатам лазерной эпиляции отношения не имеют. Если у Вас возникла данная проблема - это повод посетить эндокринолога. В целом в результате лазерной эпиляции разрушается сам фолликул, поэтому за несколько процедур можно удалить волосы полностью и навсегда.

2. Результат от лазерной эпиляции можно увидеть только спустя много лет

Если речь идет о диодном лазере, то полностью избавиться от волос можно за 4−6 процедур, что в среднем займет около 6 месяцев. Если волосы светлые, процедур понадобится чуть больше, темнее - чуть меньше. Связано это с количеством пигмента, который лазер может нагреть и разрушить. За один сеанс удается избавиться в среднем от 25% волос на теле.

3. Лазерная эпиляция - очень болезненная процедура

Это ложь, так как современные аппараты оснащены охлаждающими системами, поэтому нагреваются именно волоски, а не кожа. Также дополнительный обезболивающий эффект оказывает вакуумная насадка, которая втягивает участок кожи, за счет чего само воздействие лазера практически не ощущается, а процедура эпиляции напоминает вакуумный массаж.

4. Лазерная эпиляция может спровоцировать рост новообразований

Очень распространенный миф, который не имеет никаких подтверждений. Связь между эпиляцией и появлением новообразований, в том числе и злокачественных, не замечена.

5. После лазерной эпиляции велика вероятность ожогов

Эксперт утверждает, что подобное возможно лишь в том случае, если процедура выполнена за дешевую цену с использованием некачественного аппарата, который, возможно, не имеет сертификат. Чтобы не рисковать и не получить ожог кожи, лучше немного переплатить.

Мы писали топ-5 признаков старения с точки зрения науки.

Кстати, косметологи рассказали, как во время холодов правильно увлажнять кожу.

А также мы рассказывали о том, что за резкими перепадами настроения могут скрываться симптомы серьезных заболеваний.

Видео: РБК-Украина