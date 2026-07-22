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Іпотеку для ВПО спростили, але з одним нюансом: деталі оновленої "єОселі"

07:54 22.07.2026 Ср
2 хв
Ставка для переселенців залишилась незмінною, а от вимоги до житла переглянули
aimg Катерина Коваль
Іпотеку для ВПО спростили, але з одним нюансом: деталі оновленої "єОселі" Фото: держава оновила умови програми доступного іпотечного кредитування (Getty Image)
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З 17 липня в Україні набрали чинності оновлені умови державної програми "єОселя" - змінились вимоги до житла та перевірки доходів і для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету Міністрів №794.

Головне

  • ставка для ВПО залишилась на рівні 7%;
  • переглянули нормативну площу житла;
  • спростили перевірку доходів;

На якій ставці залишились ВПО

Внутрішньо переміщені особи без власного житла чи з житлом, меншим за нормативну площу, і надалі можуть скористатись базовою ставкою 7% - саму ставку для цієї категорії не змінили.

Що саме змінилось

Постанова переглядає нормативну площу житла, яку можна придбати за програмою, спрощує перевірку доходів позичальників та дозволяє залучати поручителів, які не є членами сім'ї - раніше це було обмеженням для частини заявників.

Кого ще торкнулись зміни

Пільгову ставку 3% річних уперше отримали ветерани війни, учасники бойових дій та родини загиблих захисників - раніше вони могли розраховувати лише на загальну ставку 7%, як і ВПО. Окрім ставки, вони також можуть отримати компенсацію першого внеску до 420 тисяч гривень на житло вартістю не більше 2 мільйонів гривень.

Коли діють нові правила

Нові умови не поширюються на кредити, оформлені до 17 липня 2026 року, за винятком окремих випадків, передбачених перехідними положеннями програми.

Нагадаємо, 21 липня Зеленський підписав закон про права переселенців №12301, який передбачає низку нововведень щодо житла, пенсій та інших питань підтримки ВПО.

Також у липні Кабмін оновив порядок функціонування місць тимчасового проживання ВПО - змінились умови поселення, моніторингу житла та підстави для виселення.

Крім того, сім'ї, які отримали статус ВПО ще у 2014 році, але не переміщувались повторно після повномасштабного вторгнення, можуть зіткнутися з відмовою у призначенні допомоги на дітей.

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