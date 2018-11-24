Портит роскошные волосы: названа ежедневная ошибка в уходе

Если не избавиться от этой ошибки, то использование косметики для волос будет бесполезным
Бытует мнение, что для того, чтобы стать счастливой обладательницей роскошных волос, нужно использовать массу косметических и ухаживающих процедур, но это является стереотипом. Часто случается так, что пользуешься лучшими средствами по уходу за волосами, регулярно укрепляешь корни волос и посещаешь парикмахера, но пряди все равно выглядят безнадежно тусклыми, безжизненными и при этом секутся. Онлайн-версия журнала "Cosmopolitan" рассказала, какую элементарную ошибку, портящую волосы, совершают девушки день за днем.
Так, пообщавшись с профессиональным стилистом, журналисты поняли, почему даже самые дорогие маски не дают желаемого результата. Оказывается, что весь эффект от применения маски пойдет насмарку, если после мытья волос заворачивать волосы в полотенце и так ходить по дому, занимаясь своими делами продолжительное время.
Иллюстративное фото (lux.fm)
Полотенце, намотанное на голову вредит вот чем: даже самая мягкая ткань, не говоря уже о тяжелых махровых полотенцах, быстро "высасывает" из волос всю влагу, в следствие этого, волосы пересыхают, ломаются и теряют естественный, здоровый блеск. Чтобы этого не происходило нужно просто промокнуть их обычным полотенцем, либо бумажными салфетками и все. Сохнуть волосы будут дольше, зато они не потеряют лишней влаги, а значит, и более здоровыми.
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