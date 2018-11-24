Портит роскошные волосы: названа ежедневная ошибка в уходе

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Если не избавиться от этой ошибки, то использование косметики для волос будет бесполезным

Бытует мнение, что для того, чтобы стать счастливой обладательницей роскошных волос, нужно использовать массу косметических и ухаживающих процедур, но это является стереотипом. Часто случается так, что пользуешься лучшими средствами по уходу за волосами, регулярно укрепляешь корни волос и посещаешь парикмахера, но пряди все равно выглядят безнадежно тусклыми, безжизненными и при этом секутся. Онлайн-версия журнала "Cosmopolitan" рассказала, какую элементарную ошибку, портящую волосы, совершают девушки день за днем.

Так, пообщавшись с профессиональным стилистом, журналисты поняли, почему даже самые дорогие маски не дают желаемого результата. Оказывается, что весь эффект от применения маски пойдет насмарку, если после мытья волос заворачивать волосы в полотенце и так ходить по дому, занимаясь своими делами продолжительное время.

Иллюстративное фото (lux.fm)

Полотенце, намотанное на голову вредит вот чем: даже самая мягкая ткань, не говоря уже о тяжелых махровых полотенцах, быстро "высасывает" из волос всю влагу, в следствие этого, волосы пересыхают, ломаются и теряют естественный, здоровый блеск. Чтобы этого не происходило нужно просто промокнуть их обычным полотенцем, либо бумажными салфетками и все. Сохнуть волосы будут дольше, зато они не потеряют лишней влаги, а значит, и более здоровыми.

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