Топ-4 лайфхака, которые помогут сохранить волосы в отличном состоянии даже зимой

Фото: Коллаж РБК-Украина

Эксперты не рекомендуют выходить на улицу без шапки

Основным врагом волос зимой является контраст температур, который подвергает шевелюру дополнительному стрессу. Чтобы избежать ломкости и сухости волос, эксперты советуют следовать нескольким простым рекомендациям, передает российское СМИ.

1. Носить шапку

Выходя на мороз, необходимо всегда надевать шапку, даже если без нее выглядеть можно значительно лучше. Головные уборы спасают корни волос и кожу головы от переохлаждения. А чтобы сохранить прическу объемной, можно использовать специальные средства для укладки.

Фото: (pxhere.com)

2. Не забывать про масла

Как правило, волосы подвергаются негативному воздействию не только на улице, но и дома. И виной тому - отопление. Сухой воздух способен сделать такими же сухими волосы, поэтому необходимо обязательно использовать масла. Они подпитывают локоны всеми необходимыми веществами и становятся более гладкими.

3. Не выходить на улицу сразу после горячей укладки

Укладывать волосы важно хотя бы за полчаса до того, как выходишь на улицу: необходимо дать локонам остыть после использования фена и утюжков. В противном случае можно усилить негативный контраст температур.

Фото: (pxhere.com)

4. Держать маску или кондиционер дольше, чем обычно

Эксперты советуют наносить после шампуня бальзам и не смывать его чуть дольше, чем обычно, чтобы усилить действие средства и сделать защиту волоса более надежной.

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Видео: РБК-Украина