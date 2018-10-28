Топ-8 ошибок, которые приводят к ломкости и выпадению волос

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Существуют неправильные привычки, которые истощают и делают волосы безжизненными

Тот факт, что волосы лишены нервных окончаний приводит к тому, что мы несвоевременно замечаем "урон" нанесенный при стайлинге, диетах, и даже пребывании на улице. Из-за этого они лишаются здорового вида, становятся ломкими или начинают выпадать. LITE собрал 8 главных факторов, влияющих на разрушение волос.

Перегревание. Злоупотребление стайлинговыми устройствами, такими как плойки, утюжки и фен приводят к пересушиванию волоса. Из-за єтого теряется естественная влага, обеспечивающая эластичность волоса. Как результат — повышенная ломкость, посеченные и высушенные концы. Слишком сильное стягивание волос резинкой или заколкой, приводит к ломкости концов и слабости корней. По этой причине они не только ломаются, но и выпадают. Отказ от кондиционера и несмывающегося ухода. Использование дополнительных средств ухода позволяет создать дополнительную защиту для волос, даже если вы применяете стайлинговые средства. Важно использовать только сертифицированную продукцию высокого качества, так как большая часть продуктов масс-маркета не эффективна. Профессиональные парикмахеры также советуют делать натуральные маски для волос и ухаживать за кончиками при использовании эфирных масел. Плохое питание. Мы на 99% состоим из того, что мы едим. Это же касается и структуры волос, потому при недостаточном поглощении витаминов волосяные фолликулы не могут поддерживать его здоровье по всей длине. В результате волосы становятся тонкими и ломкими. Никогда не пропускайте завтрак и убедитесь, что вы кушаете пищу, которая питает ваши волосы (например, миндаль или яйца). Излишнее применение химических веществ. Постоянное окрашивание, поддержание тона, химические завивки, укладки, работа с вредными химикатами и другие явления способны нанести вред вашим волосам. Они на химическом уровне разрушают волос, что приводит к неизбежному выпадению или появлению ломкости. Сон на хлопковой наволочке. Хлопковые наволочки вызывают трение и приводят к повреждениям волос. Для здоровых волос спите на шелковой наволочке, чтобы ваши волосы не теряли естественную влагу. Вы также можете обернуть свои волосы шелковым или атласным шарфом. Расчесывание волос сверху донизу. Неправильное расчесывание волос приводит к тому, что они просто ломаются в процессе ухода. В результате вы можете потерять до 30% шевелюры. Погодно-климатические условия. В зимний период наши волосы страдают от мороза, ветра, сухого воздуха в помещении, недостатка питания. Летом все тоже самое, только вместо мороза — сильное палящее солнце, которое в прямом смысле выжигает волосы. Для их защиты важно носить "колоски", пучки и другие прически, которые позволяют максимально уберечь волосы от воздействия внешней среды. Кроме того, не забывайте о головных уборах и правильном уходе.

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