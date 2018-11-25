Виглядає дивно і дешево: 9 б'юті-помилок

Ілюстративне фото (ivona.bigmir.net)

Ці помилки можуть зіпсувати будь-яку природну красу

Краса – страшна сила, і в гонитві за нею дівчата готові йти на що завгодно, щоб завжди виглядати чудово. Однак, виходячи на вулицю і дивлячись навколо, можна зустріти дівчат, які живуть в якійсь паралельній б'юті-реальності. Їх прагнення бути красивою у що б то не стало іноді переходить допустимі межі: малюють брови вугільно-чорним олівцем, зловживають засмагою в солярії, "переборщують" з контуром для губ. Журнал "Cosmopolitan" зібрав головні помилки в макіяжі та зовнішності, які додадуть навіть самої яскравої красуні неохайний вигляд. Не повторюйте їх.

Неправильно підібрана тональна основа

Тi, що відрізняються за тоном обличчя і шия виглядають не тільки дивно, але ще і дуже дешево. Щоб уникнути ефекту маски краще зупиняти вибір на напівпрозорих текстурах і необхідно стежити за тим, щоб "тональник" був добре розтушований як на обличчі, так і в зоні декольте.

Ілюстративне фото (beauty.net.ru)

Помітний контур губ

Навіть найкрасивіші губи зіпсує яскраво наведений контур. Тут можливий тільки один варіант: або підібрати губної лайнер в тон помаді, або відмовитися від нього повністю.

Ілюстративне фото (hypehair.com)

Передозування бронзантом

Бронзирующие кошти були створені з метою імітувати легкий поцілунок сонця на шкірі, але ніяк не "сонячний удар". Для нормального ефекту достатньо кількох, ледь помітних штрихів бронзо пудри або гелю. Решта – перебір.

Залишки лаку на нігтях

Деякі знамениті дизайнери і хіпстери люблять недбалий, як би злегка потрісканий манікюр. Однак між недбалістю і відкритою неухоженностью є велика різниця. Щоб не виглядати неохайно, краще вчасно змити залишки лаку.

Ілюстративне фото (cosmo.com.ua)

Надмірно промальовані брови

Чернючi, немов замурзані кремом для взуття, брови підійдуть хіба що, якщо ви працюєте на бурлеск-шоу в якості головної діви, якщо ж ні, то краще про них забути.

Ілюстративне фото (shpilki.net)

Довгі, нігті якi згинаються

Вони виглядають не дуже естетично. Самий жіночний варіант – нігті невеликої довжини, квадратні або мигдалеподібні.

Помада, яка "розтікається" за контур губ

Зараз хотілося б сказати пару слів про прагнення візуально збільшити губи за допомогою косметики. На жаль, вміло це зробити вдається далеко не всім. Якщо вже хочеться зробити губи більше з допомогою косметики, то варто пам'ятати, що помада не повинна виходити далеко за контур, максимум - на одну товщину губного лайнера.

Надмірна засмага

Це невиправдано небезпечно, оскільки зловживання солярієм або сонячними променями приводить в кращому разі до утворення зморшок, в гіршому - до розвитку важких онкологічних захворювань шкіри, до того ж, вже не модно. Якщо хочеться надати шкірі здоровий відтінок краще відправлятися не в солярій, а на пошуки якісного і делікатного крему з поступовим проявом засмаги.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Раніше ми публікували топ-4 лайфхака, які допоможуть зберегти волосся у відмінному стані навіть взимку.

Ми також зібрали 8 головних факторів, впливають на руйнування волосся.

Зазначимо, фахівці назвали 5 популярних міфів про лазерної епіляції.

Відео РБК-країна