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Виглядає дивно і дешево: 9 б'юті-помилок

Lite » Краса і здоров'я 25.11.2018 - 17:56
Виглядає дивно і дешево: 9 б'юті-помилок
Ілюстративне фото (ivona.bigmir.net)

Ці помилки можуть зіпсувати будь-яку природну красу

Краса – страшна сила, і в гонитві за нею дівчата готові йти на що завгодно, щоб завжди виглядати чудово. Однак, виходячи на вулицю і дивлячись навколо, можна зустріти дівчат, які живуть в якійсь паралельній б'юті-реальності. Їх прагнення бути красивою у що б то не стало іноді переходить допустимі межі: малюють брови вугільно-чорним олівцем, зловживають засмагою в солярії, "переборщують" з контуром для губ. Журнал "Cosmopolitan" зібрав головні помилки в макіяжі та зовнішності, які додадуть навіть самої яскравої красуні неохайний вигляд. Не повторюйте їх.

Неправильно підібрана тональна основа

Тi, що відрізняються за тоном обличчя і шия виглядають не тільки дивно, але ще і дуже дешево. Щоб уникнути ефекту маски краще зупиняти вибір на напівпрозорих текстурах і необхідно стежити за тим, щоб "тональник" був добре розтушований як на обличчі, так і в зоні декольте.

Виглядає дивно і дешево: 9 б'юті-помилок

Ілюстративне фото (beauty.net.ru)

Помітний контур губ

Навіть найкрасивіші губи зіпсує яскраво наведений контур. Тут можливий тільки один варіант: або підібрати губної лайнер в тон помаді, або відмовитися від нього повністю.

Виглядає дивно і дешево: 9 б'юті-помилок

Ілюстративне фото (hypehair.com)

Передозування бронзантом

Бронзирующие кошти були створені з метою імітувати легкий поцілунок сонця на шкірі, але ніяк не "сонячний удар". Для нормального ефекту достатньо кількох, ледь помітних штрихів бронзо пудри або гелю. Решта – перебір.

Залишки лаку на нігтях

Деякі знамениті дизайнери і хіпстери люблять недбалий, як би злегка потрісканий манікюр. Однак між недбалістю і відкритою неухоженностью є велика різниця. Щоб не виглядати неохайно, краще вчасно змити залишки лаку.

Виглядає дивно і дешево: 9 б'юті-помилок

Ілюстративне фото (cosmo.com.ua)

Надмірно промальовані брови

Чернючi, немов замурзані кремом для взуття, брови підійдуть хіба що, якщо ви працюєте на бурлеск-шоу в якості головної діви, якщо ж ні, то краще про них забути.

Виглядає дивно і дешево: 9 б'юті-помилок

Ілюстративне фото (shpilki.net)

Довгі, нігті якi згинаються

Вони виглядають не дуже естетично. Самий жіночний варіант – нігті невеликої довжини, квадратні або мигдалеподібні.

Помада, яка "розтікається" за контур губ

Зараз хотілося б сказати пару слів про прагнення візуально збільшити губи за допомогою косметики. На жаль, вміло це зробити вдається далеко не всім. Якщо вже хочеться зробити губи більше з допомогою косметики, то варто пам'ятати, що помада не повинна виходити далеко за контур, максимум - на одну товщину губного лайнера.

Надмірна засмага

Це невиправдано небезпечно, оскільки зловживання солярієм або сонячними променями приводить в кращому разі до утворення зморшок, в гіршому - до розвитку важких онкологічних захворювань шкіри, до того ж, вже не модно. Якщо хочеться надати шкірі здоровий відтінок краще відправлятися не в солярій, а на пошуки якісного і делікатного крему з поступовим проявом засмаги.

Виглядає дивно і дешево: 9 б'юті-помилокІлюстративне фото (pixabay.com)

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