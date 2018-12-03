Модный маникюр: топ-7 главных трендов 2019 года

Иллюстративное фото (instagram.com/impressmanicure)

Вы обязательно захотите повторить какой-то из них

Привлекательность женщины – это ее мощное оружие. Для того, чтобы каждый день блистать, ей необходимо тщательно следить за своим внешним видом. В выбранном образе должно быть все прекрасно: одежда, лицо, волосы и конечно же ноготки. До нового года осталось чуть больше месяца – пора изучать тренды, с которыми мы проведем весь 2019. Вот 7 вариантов модного маникюра, которые точно захочется повторить, пишет Cosmopolitan.

К счастью, современные тренды настолько разнообразны, что девушки смогут выбрать из большого разнообразия именно то, что им подходит по стилю. С помощью стильного маникюра можно подчеркнуть свою индивидуальность и дополнить выбранный образ.

Геометрический Negative-Space

Фото: instagram.com/cassmariebeauty

Глиттер

Фото: instagram.com/cassmariebeauty

Анималистичный принт

Фото: instagram.com/cassmariebeauty

Сияющие акценты

Фото: instagram.com/paintboxnails

Микс цветов и стилей

Фото: instagram.com/paintboxnails

Детали в ярком зеленом цвете

Фото: instagram.com/mpnails

Крупные стразы

Фото: instagram.com/impressmanicure

Напомним, стилист рассказала о главных модных трендах зимы 2018-2019. Вы узнаете, на какие фасоны и цвета обратить внимание в магазинах, а также как сочетать обновки, которые словно сошли со страниц модных журналов.

Мы также писали о том, что стилисты назвали главные антитренды зимы 2019. Мода очень изменчива и то, что вчера носили как последний хит сезона, через год уже оказывается в черном списке дизайнеров и стилистов. Зимой 2019 следует отказаться от некоторых вещей и сочетаний.

Кстати, специалисты подобрали 5 самых главных цветов зимы. Эксперты института Pantone традиционно выбрали для каждого сезона его главные "оттенки". Команда экспертов провела исследования и промониторила поисковые запросы со всего мира, потребительские настроения, политические события, и даже природные катаклизмы.

Видео: РБК-Украина