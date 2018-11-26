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Специалисты подобрали 5 самых главных цветов зимы

Lite » Красота и Здоровье 26.11.2018 - 23:18
Специалисты подобрали 5 самых главных цветов зимы
Stella McCartney (фото: vogue.ua)

Команда экспертов провела исследования поисковых запросов со всего мира и потребительские настроения

Специалисты института Pantone традиционно выбрали для каждого сезона его главные "оттенки". Команда экспертов провела исследования и промониторила поисковые запросы со всего мира, потребительские настроения, политические события, и даже природные катаклизмы, передает Vogue.ua.

Согласно выводам специалистов, нынешней зимой большей популярностью будут пользоваться пять "оттенков".

"Синяя туманность"

В 2017 году подобный цвет по версии Института Pantone носил благородное название "тенистая ель" и это был синий с небольшим уклоном в зеленый. Зимой 2018/19 оттенок "синяя туманность" напоминает мглу январского морозного вечера и хорошо работает как сам по себе, так и в паре со светлыми кондитерскими тонами густых сливок и крем-брюле. 

Специалисты подобрали 5 самых главных цветов зимыTibi (фото с сайта vogue.ua)

"Лепесток крокуса"

До цветения настоящих крокусов в пробудившемся от зимней спячки саду осталось ровно три месяца, видимо специалисты Института Pantone заранее начинают тосковать по весне и предлагают для нового холодного сезона наряды всех оттенков лепестков этого цветка. 

Специалисты подобрали 5 самых главных цветов зимы

Bottega Veneta (фото с сайта vogue.ua)

"Оливка в мартини"

Праздничное название оттенка полностью передает цветовую гамму. Оливковый во всех его проявлениях будет одним из самых популярных этой зимой и лучше всего он выглядит с оттенками корицы и дубовой коры. 

Специалисты подобрали 5 самых главных цветов зимыThe Row (фото с сайта vogue.ua)

"Ультрафиолетовый"

Сочный ультрафиолетовый был назван главным цветом 2018 года и его популярность настолько велика, что он в составе трендовых цветов "переезжает" и в новый 2019 год. Зимой 2018/19 модные дизайнеры предлагают носить его в паре с кирпично-красными оттенками.

Специалисты подобрали 5 самых главных цветов зимыSacai (фото с сайта vogue.ua)

"Нежный лимон"

Оптимистичный цвет лимона этой зимой выглядит как заранее задуманная профилактика хандры. Носить его несложно, если знать, что теплые его оттенки подходят практически всем, а вот с добавлением зелени лучше быть осторожными. Если у вас цвет лица не как у Адрианы Лимы, то можно получить слегка болезненный вид.  

Специалисты подобрали 5 самых главных цветов зимыBrandon Maxwell (фото с сайта vogue.ua)

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