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Стильная зима: что выбрать из верхней одежды и быть в тренде

Lite » Стиль и мода 23.11.2018 - 17:07
Стильная зима: что выбрать из верхней одежды и быть в тренде
Что выбрать на зиму из верхней одежды (коллаж: LITE)
Татьяна Турликьян
заместитель руководителя проекта Styler

В этом году дизайнеры предлагают сохранить и стиль, и комфорт

Порой кажется, что быть стильной и при этом чувствовать себя комфортно зимой — задача неразрешимая. Украинские дизайнеры развенчали этот миф, предложив десятки ультрамодных и одновременно уютных вариантов верхней одежды. В этом сезоне чтобы "выглядеть с иголочки" можно и нужно отдать предпочтение, казалось бы, ранее таким "нестильным" стеганым пуховикам и оверсайз-шубкам из искусственного меха.

LITE выбрал топ-5 трендов верхней одежды на зиму от украинских дизайнеров, на которые следует обратить внимание.

#1 Шуба из искусственного меха (или просто — эко-шуба) — must have зимы 2018-19  

Шуба из эко-меха

Вариант кислотной шубы с длинным ворсом от бренда GUDU (фото: fashionweek.ua)

Деятельность мировых организаций по защите животных заставила наконец дизайнеров переосмыслить свое отношение к изделиям из натурального меха и кожи в сторону их постепенного отказа. Украинские дизайнеры также подхватили мировой эко-тренд, предложив модницам десятки вариантов практичной, теплой и мега стильной шубы из искусственного меха.

Отметим, что этот элемент гардероба приглянулся дизайнерам еще в прошлых сезонах, однако фантазия не на шутку "разгулялась" именно в новом модном сезоне. И для этого есть несколько причин.

Во-первых, шубы из эко-меха предлагают гораздо больший выбор фактур, кроя и цветов — критерий, который не применим к натуральным шубам. Во-вторых, шубка из эко-меха более практичная, износостойкая и за ней легче ухаживать (то, что эко-шубы холоднее натуральных — миф). Третье, она подойдет под любой бюджет.

Jean Gritsfeldt

Дизайнер Jean Gritsfeldt  отдает предпочтение пастельным оттенкам (фото: fashionweek.ua)

Но самое главное — шубы из искусственного меха отлично сочетаются буквально с любым образом и элементом одежды. Да-да, с любым! Будь это повседневный бунтарский look или же деловой костюм. На Неделе моды сезона осень-зима 2018-19 украинские кутюрье представили массу вариантов подобных сочетаний.

При этом в тренде — самые смелые и неожиданные решения: сочные цвета (от кислотного голубого и красного до нежных пастельных оттенков), шубы с длинным ворсом, плюшевые, оверсайз и приталенные.

Что касается размеров, то здесь ограничений нет. Украинские дизайнеры предлагают не зацикливаться на длине и выбирать тот вариант, который вам нравится больше.

Бренд GUDU

Бренд GUDU вновь возвращает в моду каракуль (фото: fashionweek.ua)

Larisa Lobanova

Larisa Lobanova (фото: fashionweek.ua)

Katerina Rutman

Katerina Rutman (фото: fashionweek.ua)

Elena Burba

Elena Burba (фото: fashionweek.ua)

Кислотная шубка и юбка от GASANOVA

GASANOVA (фото: fashionweek.ua)

ELENAREVA

ELENAREVA (фото: fashionweek.ua)

#2 Дубленки с "овчинкой"

Теплые дубленки никуда не уходят. Дизайнеры вновь и вновь пытаются сделать этот элемент гардероба актуальным и стильным, дополняя его различными декоративными элементами.

Обратите внимание, что этой зимой на пике популярности — дубленки из овчины. Внешне такой вариант смотрится более уютно, нежно и женственно.

Однако и дубленки в стиле 90-х из необработанной кожи, "классические" рыжие, а также пальто из дубленой кожи также остаются в тренде.

Elena Burenina

Elena Burenina (фото: fashionweek.ua)

A.M.G.

A.M.G. (фото: fashionweek.ua)

COAT by Katya Silchenko

COAT by Katya Silchenko (фото: fashionweek.ua)

SIX

SIX (фото: fashionweek.ua)

Jean Gritsfeldt

Jean Gritsfeldt (фото: fashionweek.ua)

A.M.G.

Бренд A.M.G. представил шубы из овчины (фото: fashionweek.ua)

#3 Пальто и куртки с меховыми вставками

Пальто с меховым воротником — проверенная годами и всегда модная классика, которая актуальна и в этом сезоне. Безусловно, с вкраплением эко-тренда. Поэтому выбирая классическое пальто с воротником на зиму, присмотритесь к изделиям из искусственного меха.

Еще один интересные тренд — различные меховые вставки. Это может быть не только воротник, но и рукава пальто, карманы. Некоторые дизайнеры проявили большую фантазию и декорировали меховыми вставками нижнюю часть пальто или курточки.

Larisa Lobanova

Larisa Lobanova (фото: fashionweek.ua)

Katerina Kvit

Katerina Kvit (фото: fashionweek.ua)

Katerina Rutman

Katerina Rutman (фото: fashionweek.ua)

Elena Burenina

Elena Burenina (фото: fashionweek.ua)

Katerina Rutman

Katerina Rutman (фото: fashionweek.ua)

Iryna Dil

Iryna Dil (фото: fashionweek.ua)

#4 Гиперобъемные пуховики

Вездесущим оверсайзом уже никого не удивишь. Этот тренд крепко держится несколько сезонов и, судя по последним коллекциям мировых брендов, еще долго мы будем наблюдать всю эту "объемную историю".

И все же модницы требуют новинок. В новом сезоне осень-зима 2018-19 привычный оверсайз трансформировался в гиперобъем и многослойность. Этой зимой не обязательно стремиться подчеркнуть талию или плавные изгибы тела. Мировые и украинские дизайнеры подчеркивают: гиперобъем — это "новая сексуальность". Облачайтесь в массивные пуховики и бесформенные пальто — на первое место выходят уют и сохранение тепла в холодный период.  

При этом если раньше считалось, что пуховик желательно сочетать исключительно со спортивным стилем, то новый модный сезон диктует обратное. Можете смело носить пуховик под плиссированную юбку, деловой костюм или даже вечернее платье — приветствуется любое оригинальное решение.

GUDU

GUDU (фото: fashionweek.ua)

J.Perekriostova

J.Perekriostova (фото: fashionweek.ua)

Jean Gritsfeldt

Jean Gritsfeldt (фото: fashionweek.ua)

Ludmila Кislenko

Ludmila Кislenko (фото: fashionweek.ua)

GUDU

GUDU (фото: fashionweek.ua)

T Mosca

T Mosca (фото: fashionweek.ua)

#5 Стеганые пальто и курточки

Стеганые вещи вновь актуальны. При этом наиболее ярко этот метод декорирования отобразился именно на верхней одежде.

Если дутые пуховики все равно воспринимаются вами как нечто "грубое" и неженственное, то обратите внимание на вещи с мелкой стежкой. При этом некоторые украинские дизайнеры просто украсили стежками какой-то из элементов пальто или куртки: воротники, рукава, карманы. Обратите внимание, что мелкая стежка смотрится более изящно.

Bobkova

Bobkova (фото: fashionweek.ua)

J.Perekriostova

J.Perekriostova (фото: fashionweek.ua)

Jean Gritsfeldt

Jean Gritsfeldt (фото: fashionweek.ua)

Katerina Rutman

Katerina Rutman (фото: fashionweek.ua)

GUDU

GUDU (фото: fashionweek.ua)

UBERlove

UBERlove (фото: fashionweek.ua)

Напомним, ранее LITE интересовался мнением дизайнеров на тему того, как и с чем носить ультрамодный в этом сезоне анималистичный принт.  И обязательно обратите внимание на топ-5 стильных моделей пальто, которые никогда не выйдут из моды

Также интересно, что стилисты назвали самый популярный цвет волос в Голливуде

Видео: РБК-Украина 

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