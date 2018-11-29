Стилист рассказала о главных модных трендах зимы 2018-2019

Коллаж (РБК-Украина)

На какие фасоны и цвета стоит обратить внимание этой зимой

Осенью, а тем более зимой, необходимо искать альтернативные источники позитива. А что может радовать нас, модниц, больше, чем удачный шопинг?Удачным его делает, в первую очередь, понимание сегодняшних модных тенденций. Стилист Ирина Дрофа рассказала о последних трендах зимы 2018-2019, передает Teleprogramma.

Вы узнаете, на какие фасоны и цвета обратить внимание в магазинах, а также как сочетать обновки, которые словно сошли со страниц модных журналов.

Животные принты

Эксперт заявила, что анималистичный принт (расцветка в леопардовых, тигровых и других тонах, имитирующих расцветку шкур африканских животных, - прим. ред.) становится в один ряд с вещами из базового гардероба.

"Стоит обратить внимание на леопардовый или змеиный (питон) принты, а также на полосатую расцветку зебры. В основном это шубы и пальто. Стильно будут смотреться также жакеты и платья таких расцветок", — рассказала Ирина Дрофа.

Фото: instagram.com/stellamccartney

Неоновый цвет

Зима-2019 хочет подарить нам неоновое сияние. Дизайнеры как бы намекают, что пора подумать о новогоднем настроении, поэтому в гардеробе нет места скучному серому.

"Отправляйтесь за новым свитером или водолазкой неоновых оттенков. Это может быть зеленый цвет "вырви глаз" или яркий розовый, который будет светится в темноте. Также можно выбрать одну вещь, которая будет сочетать в себе несколько неоновых цветов", — объяснила эксперт.

Фото: instagram.com/balmain

Варенки

Мы уже не первый сезон говорим о том, что к нам возвращается мода 90-х и 80-х. Джинсы-варенки стали активнее появляться в магазинах еще в начале осени. К зиме тренд становится популярнее.

"Это могут быть джинсы, куртка специфической расцветки или даже total look. Можно приобрести какую-нибудь вещь ретро-фактуры,так как этот тренд быстро не уйдет", — считает Дрофа.

Фото: instagram.com/gucci

Брючный костюм в клетку

Сейчас уже никого не удивишь брючным костюмом, ведь он в моде не первый сезон. Особенность зимы 2018-2019 заключается в принте — непременно должна быть клетка.

"Носить такой костюм нужно с туфлями или сапогами на каблуках. В идеале должен получиться мужественный ретро-силуэт", — говорит стилист.

Фото: instagram.com/burberry

Patchwork

Patchwork дословно переводится как изделие из лоскутов.

"На одном изделии комбинируется несколько вариантов ткани и складывается впечатление, что одежды сшита из лоскутов. Когда-то такая техника появилась из-за нехватки ткани одной расцветки на цельное изделие, сейчас же — это мода. Благодаря фантазии дизайнеров в магазинах будет представлен большой выбор одежды в стиле patchwork: блузы, рубашки, платья и т.д.", — рассказала Ирина.

Фото: instagram.com/stellamccartney

Ультракороткое и яркое платье

Хотите быть королевой на новогодней вечеринке? Обратите внимание на этот тренд.

"Платье должно быть очень яркого оттенка — красный, синий, малиновый, неоновый. Или с пайетками, как в прошлом году. Главное, чтобы оно было ультракоротким, в стиле "диско 80-х", — подытожила эксперт.

Фото: instagram.com/balmain

Напомним, стилисты назвали главные антитренды зимы 2019. Мода очень изменчива и то, что вчера носили как последний хит сезона, через год уже оказывается в черном списке дизайнеров и стилистов. Зимой 2019 следует отказаться от некоторых вещей и сочетаний.

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специалисты подобрали 5 самых главных цветов зимы. Специалисты института Pantone традиционно выбрали для каждого сезона его главные "оттенки". Команда экспертов провела исследования и промониторила поисковые запросы со всего мира, потребительские настроения, политические события, и даже природные катаклизмы.

Видео: РБК-Украина