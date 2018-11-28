Стилисты назвали главные антитренды зимы 2019

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Как не стоит одеваться этой зимой

Мода очень изменчива и то, что вчера носили как последний хит сезона, через год уже оказывается в черном списке дизайнеров и стилистов. Зимой 2019 следует отказаться от некоторых вещей и сочетаний, пишут "Вести".

Итак, вот главные антитренды предстоящего зимнего сезона.

1.Пальто и пуховики с натуральным мехом

Еще несколько лет назад ни один пуховик не обходился без опушки на капюшоне и вороте. Обладательницы таких пальто, парок и пуховиков, с одной стороны, одевались в довольно демократичную по цене одежду, а с другой — замахивались на дорогой мех, призванный сделать верхнюю одежду более статусной. Сейчас мода отказывается от натурального меха, в первую очередь в виду опушек на пальто и пуховиках. Выбирайте пуховики в стиле кэжуал и делайте их элегантнее с помощью аксессуаров.

Фото: pxhere.com

2.Шапки сложных фасонов с декором

Шапка-ушанка с меховыми помпонами, броши, аппликации из ткани, бисер и замысловатые формы остались в прошлых сезонах. Этой зимой в моде лаконичность и минимальный декор. Исключение — принты в стиле леттеринг и логотипы брендов. В остальном придерживайтесь простого правила "чем меньше, тем лучше" и точно не прогадаете. И помните: чем сложнее текстура головного убора, тем проще должен быть его фасон, и наоборот.

Фото: pxhere.com

3.Комплект шапки и шарфа

Комплект шарфа и шапки (иногда вместе с перчатками) — однозначный претендент на звание главного антитренда этого сезона. Любая комплектность — и это касается не только аксессуаров — выглядит очень надуманно. Сейчас в моде свобода, выход за рамки и сочетания вещей разных цветов и текстур. Это не значит, что шапка и шарф не должны сочетаться, просто не настолько буквально.

Подбирайте шапку и шарф по общим принципам сочетаемости — контрастным или комплиментарным цветам — или сочетая однотонную шапку с цветастым шарфом.

4.Сапоги до середины голени

"Ни туда, ни сюда" — вот как можно сказать об обтягивающих ногу сапогах до середины голени. Во-первых, такая длина никого не украсит, потому что перерезает ногу в самом неподходящем месте. Во-вторых, это просто не модно. Выбирайте актуальные в этом сезоне мотоботы, хайкеры, казаки, классические ботфорты до колена или выше, сапоги-трубы или сапоги-чулки. Исключение для сапог до середины голени — ковбойские сапоги в стиле вестерн.

5.Обтягивающие свитер и платье-свитер "скиф"

Что же касается свитеров, то здесь не обязательно запоминать длинный список того, что не в моде. Достаточно усвоить одно правило этого сезона — в тренде оверсайз и свободный фасон. И конечно же такой тренд автоматически исключает из игры обтягивающий свитер, обтягивающее платье-свитер и еще один специфический, но популярный когда-то фасон — платье-свитер "скиф". Это короткое объемное платье, которое заканчивается резинкой и создает напуск в области талии.

Также напомним, что современная мода не исключает вариантов укороченных свитеров, но только в паре с высокими джинсами.

Напомним, специалисты подобрали 5 самых главных цветов зимы. Специалисты института Pantone традиционно выбрали для каждого сезона его главные "оттенки". Команда экспертов провела исследования и промониторила поисковые запросы со всего мира, потребительские настроения, политические события, и даже природные катаклизмы.

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Видео: РБК-Украина