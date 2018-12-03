Модний манікюр: топ-7 головних трендів 2019 року

Ви обов'язково захочете повторити якийсь з них
Привабливість жінки – це її потужна зброя. Для того, щоб кожен день блищати, їй необхідно ретельно стежити за своїм зовнішнім виглядом. В обраному образі повинно бути все прекрасно: одяг, обличчя, волосся і звичайно ж нігтики. До нового року залишилося трохи більше місяця – пора вивчати тренди, з якими ми проведемо весь 2019. Ось 7 варіантів модного манікюру, які точно захочеться повторити, пише Cosmopolitan.
На щастя, сучасні тренди настільки різноманітні, що дівчата зможуть вибрати з великого розмаїття саме те, що їм підходить за стилем. За допомогою стильного манікюру можна підкреслити свою індивідуальність і доповнити обраний спосіб.
Геометричний Negative-Space
Фото: instagram.com/cassmariebeauty
Гліттер
Фото: instagram.com/cassmariebeauty
Анімалістичний принт
Фото: instagram.com/cassmariebeauty
Сяючі акценти
Фото: instagram.com/paintboxnails
Мікс кольорів і стилів
Фото: instagram.com/paintboxnails
Деталі в яскравому зеленому кольорі
Фото: instagram.com/mpnails
Великі стрази
Фото: instagram.com/impressmanicure
Нагадаємо, стиліст розповіла про головні модні тренди зими 2018-2019. Ви дізнаєтеся, на які фасони і кольори звернути увагу в магазинах, а також як поєднувати обновки, які немов зійшли зі сторінок модних журналів.
Ми також писали про те, що стилісти назвали головні антитренды зими 2019. Мода дуже мінлива і те, що вчора носили як останній хіт сезону, через рік вже виявляється в чорному списку дизайнерів і стилістів. Взимку 2019 слід відмовитися від деяких речей і поєднань.
До речі, фахівці підібрали 5 найголовніших кольорів зими. Експерти інституту Pantone традиційно обрали для кожного сезону його головні відтінки. Команда експертів провела дослідження і промониторила пошукові запити з усього світу, споживчі настрої, політичні події, і навіть природні катаклізми.
Відео: РБК-Україна