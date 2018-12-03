Модний манікюр: топ-7 головних трендів 2019 року

Ілюстративне фото (instagram.com/impressmanicure)

Ви обов'язково захочете повторити якийсь з них

Привабливість жінки – це її потужна зброя. Для того, щоб кожен день блищати, їй необхідно ретельно стежити за своїм зовнішнім виглядом. В обраному образі повинно бути все прекрасно: одяг, обличчя, волосся і звичайно ж нігтики. До нового року залишилося трохи більше місяця – пора вивчати тренди, з якими ми проведемо весь 2019. Ось 7 варіантів модного манікюру, які точно захочеться повторити, пише Cosmopolitan.

На щастя, сучасні тренди настільки різноманітні, що дівчата зможуть вибрати з великого розмаїття саме те, що їм підходить за стилем. За допомогою стильного манікюру можна підкреслити свою індивідуальність і доповнити обраний спосіб.

Геометричний Negative-Space

Фото: instagram.com/cassmariebeauty

Гліттер

Фото: instagram.com/cassmariebeauty

Анімалістичний принт

Фото: instagram.com/cassmariebeauty

Сяючі акценти

Фото: instagram.com/paintboxnails

Мікс кольорів і стилів

Фото: instagram.com/paintboxnails

Деталі в яскравому зеленому кольорі

Фото: instagram.com/mpnails

Великі стрази

Фото: instagram.com/impressmanicure

Нагадаємо, стиліст розповіла про головні модні тренди зими 2018-2019. Ви дізнаєтеся, на які фасони і кольори звернути увагу в магазинах, а також як поєднувати обновки, які немов зійшли зі сторінок модних журналів.

Ми також писали про те, що стилісти назвали головні антитренды зими 2019. Мода дуже мінлива і те, що вчора носили як останній хіт сезону, через рік вже виявляється в чорному списку дизайнерів і стилістів. Взимку 2019 слід відмовитися від деяких речей і поєднань.

До речі, фахівці підібрали 5 найголовніших кольорів зими. Експерти інституту Pantone традиційно обрали для кожного сезону його головні відтінки. Команда експертів провела дослідження і промониторила пошукові запити з усього світу, споживчі настрої, політичні події, і навіть природні катаклізми.

Відео: РБК-Україна