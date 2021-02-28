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Гороскоп на март 2021 для Рыб: какие важные перемены настигнут вас в начале весны

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на март 2021 для знака Зодиака Рыбы расскажет, какие жизненные события могут произойти в их жизни в первый месяц весны. К каким новшествам, шансам, испытаниям и рискам готовиться в марте представителям знака - читайте в нашем материале.

Гороскопом на март 2021 года для Рыб поделилась украинский астролог Арина Артуровна.

Специалист уверена, что в марте Рыбам будет везти во многих сферах жизни. Возможно осуществление и реализация ваших планов, мечт и целей. В это время могут появиться покровители, спонсоры, надежные друзья, которые помогут решить ваши проблемы.

"Время благоприятно для организации любых предприятий и мероприятий, коллабораций, создания и вступления в разного рода акционерные общества и общественные организации, также благоприятно для политики, удаленной работы, IT и любых мероприятий в онлайне", - считает астролог.

В семье, среди родственников и дома может быть нездоровая обстановка, возможны ссоры, скандалы и вынужденный переезд из-за сложившихся обстоятельств. Либо кто-то из домашних захочет съехать от вас. Кроме того стоит быть предельно аккуратными с любыми сделками по недвижимости.

"В этом месяце вы станете более привлекательным для окружающих, отличное время для того, чтобы уделить больше времени своей внешности, поработать над своим имиджем и обновить гардероб. Возможно, вам пора похудеть, заняться спортом, сходить в салон или даже проконсультироваться с пластическим хирургом, если вы давно мечтали что-то изменить в себе", - резюмировала Арина Артуровна.

Ранее астролог поделилась также гороскопом для Водолея, Козерога, Стрельца, Скорпиона, Весов, Девы, Льва, Рака, Близнецов, Тельца и Овна.

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