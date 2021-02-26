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Гороскоп на март 2021 для Стрельца: какие важные перемены ждут вас в начале весны

Новина українською → Пятница 26 февраля 2021 10:00
Гороскоп на март 2021 для Стрельца: какие важные перемены ждут вас в начале весны Гороскоп на март 2021 для Стрельца (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на март 2021 расскажет Стрельцу, каких позитивных перемен ждать в первый месяц весны, а каких опасностей следует остерегаться. Астролог составила детальный прогноз для знака Зодиака, дав его представителям важные советы в сфере любви, карьеры, финансов и здоровья.

Гороскопом на март 2021 года для Стрельца поделилась украинский астролог Арина Артуровна.

По мнению специалиста, в марте наступает благоприятный период для того, чтобы решить все вопросы с недвижимостью и землей, продать, приобрести, сдать в аренду, заняться обустройством дома или офиса.

"Наслаждения и удовольствия принесут вам домашние развлечения или участие в светских мероприятиях вместе с родными и близкими людьми. Кроме того, возможно приобретение элементов роскоши и декора, пополнение библиотеки или предметов искусства с целью созидательной обстановки дома или офиса", - рассказывает Арина Артуровна.

Этот месяц будет удачным для зачатия, если вы давно мечтаете о расширении семейства. Можно отправиться в путешествие с любимым человеком, взять в отпуск и ребенка. С родителями выстроятся теплые, душевные отношения.

Также в марте может произойти знакомство с будущим партнером по браку или по бизнесу в поездках, командировках и соцсетях, либо отношения перейдут на более серьезный уровень с уже имеющимся партнером.

"Постарайтесь предпринять практические действия с энергией и энтузиазмом по установлению любого партнерства или созданию коллабораций, агрессивно ведите переговоры по контрактам", - советует астролог.

Стрельца ждет активное взаимодействие с партнерами по бизнесу, большое количество договоров, сделок, хорошее время для всех видов консультаций и экспертных оценок. Но могут быть и спорные ситуации, которые продолжатся юридическими делами.

Ранее астролог поделилась также гороскопом для Скорпиона, Весов, Девы, Льва, Рака, Близнецов, Тельца и Овна.

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