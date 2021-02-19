Гороскоп на март 2021 для Тельца: что изменится для вас в любви, финансах и карьере

Гороскоп на март 2021 год для Тельца предвещает множество положительных событий в профессиональной сфере для представителей этого знака. При этом звезды советуют быть особенно внимательными с тратами. Что ждет Тельца в любви, карьере, финансах, какие проблемы могут возникнуть, и в каком направлении следует развиваться - читайте в нашем материале.

В марте вы сможете установить важные отношения со статусными или важными людьми. Это время, когда сбываются некоторые мечты и надежды. С друзьями устанавливаются тёплые доверительные отношения, возможно сотрудничество с кем-либо из друзей, так же возможны романтические отношения в дружеском кругу. В это время вы сможете найти спонсора или покровителя, который даст деньги на какой-то проект или для продвижения стартапа.

В финансовых вопросах будьте внимательны к тратам, трезво рассчитывайте свои возможности. Будет присутствовать предпринимательский дух и азарт. Основная ваша активность будет направлена на финансовую сторону жизни. В этот период будут эффективнее краткосрочные проекты и дела.

Благоприятное время для поиска единомышленников, партнеров в хобби или в стартапах. Если Вы давно хотели расширить свои возможности – март для этого очень подходит: активно налаживайте контакты с зарубежными коллегами, открывайте группы в соцсетях и каналы на YouTube.

В личных отношениях опасности февраля могут сохраниться, поэтому не будьте эгоистичны, проводите как можно больше времени с любимым человеком. Основа крепких отношений – честность и доверие. А провокации могут привести только к непониманию, обидам и отдалению. Существует вероятность тайных связей и запретных любовных отношений, но решаясь на обман, будьте готовы, что он раскроется и приведет к нерадостным последствиям.