Гороскоп на март 2021 для Тельца: что изменится для вас в любви, финансах и карьере
Гороскоп на март 2021 год для Тельца предвещает множество положительных событий в профессиональной сфере для представителей этого знака. При этом звезды советуют быть особенно внимательными с тратами. Что ждет Тельца в любви, карьере, финансах, какие проблемы могут возникнуть, и в каком направлении следует развиваться - читайте в нашем материале.
Прогноз на март 2021 года для Тельца составила известный украинский астролог Арина Артуровна.
В марте вы сможете установить важные отношения со статусными или важными людьми. Это время, когда сбываются некоторые мечты и надежды. С друзьями устанавливаются тёплые доверительные отношения, возможно сотрудничество с кем-либо из друзей, так же возможны романтические отношения в дружеском кругу. В это время вы сможете найти спонсора или покровителя, который даст деньги на какой-то проект или для продвижения стартапа.
В финансовых вопросах будьте внимательны к тратам, трезво рассчитывайте свои возможности. Будет присутствовать предпринимательский дух и азарт. Основная ваша активность будет направлена на финансовую сторону жизни. В этот период будут эффективнее краткосрочные проекты и дела.
Благоприятное время для поиска единомышленников, партнеров в хобби или в стартапах. Если Вы давно хотели расширить свои возможности – март для этого очень подходит: активно налаживайте контакты с зарубежными коллегами, открывайте группы в соцсетях и каналы на YouTube.
В личных отношениях опасности февраля могут сохраниться, поэтому не будьте эгоистичны, проводите как можно больше времени с любимым человеком. Основа крепких отношений – честность и доверие. А провокации могут привести только к непониманию, обидам и отдалению. Существует вероятность тайных связей и запретных любовных отношений, но решаясь на обман, будьте готовы, что он раскроется и приведет к нерадостным последствиям.
Напомним, что до этого Арина Артуровна дала астрологический прогноз для Овнов на март 2021 года.
До этого астролог назвала важное событие конца февраля, которое будет влиять на жизнь каждого из нас.