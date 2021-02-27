Гороскоп на март 2021 для Водолея: весна начнется для вас с символичных перемен

Гороскоп на март 2021 предвещает Водолею яркие позитивные и моменты. В первый месяц весны стоит ожидать улучшения финансового положения и новшеств в романтической жизни. Также гороскоп расскажет о том, какие опасности ждут этот знак Зодиака в марте. Астролог составила детальный прогноз для Водолея, дав его представителям важные советы во всех сферах жизни.

В Марте Водолеи погоняться за удовольствиями и развлечениями, но будьте аккуратны и не забывайте про детей. Следует уделить внимание своим домочадцам и любимым, так как могут быть проблемы с воспитанием, разлад в отношениях, проблемы в обучении и разочарование в любви.

Благоприятное время для светских мероприятий, отпусков и творчества, которое может перерасти в серьезное увлечение и дело. Романтические и сексуальные увлечения в этом месяце полностью реализуют свой потенциал.

Возможен прорыв в творческих профессиях, спорте и любых спекулятивных предприятиях, и торгах. Так же пойдет вверх бизнес, который связан с отдыхом, лечением и который не облагается налогами, заграничный бизнес.

В марте ваше финансовое положение улучшится. Возможен дополнительный заработок, премия или другие дополнительные доходы. Могут устанавливаться новые полезные связи, которые в дальнейшем скорей всего принесут прибыль. Хорошее время для любых дел, связанных с финансами, а также для поиска финансовой помощи.

Самочувствие может подкачать в первой и третьей декадах. В это время следует поберечь свое здоровье, не заниматься самолечением, следовать всем советам врачей. Кроме того, третья декада – время повышенной травмоопасности и ДТП.