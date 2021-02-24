Гороскоп на март 2021 для Весов: что кардинально поменяется в вашей жизни

Гороскоп на март 2021 для знака Зодиака Весы расскажет, какие перемены звезды сулят представителям "воздушного" знака. В чем нужно быть осторожнее, а в каких сферах наоборот проявить активность - читайте в нашем материале.

Весам в марте стоит заняться своим здоровьем, восстановить эмоциональное и физическое состояние. Если вам предстоят любые хирургические вмешательства, то они пройдут весьма успешно.

На работе или среди подчиненных наладится климат, могут завязаться дружеские или романтические отношения, так же будут возможности изменить условия труда на более выгодные и комфортные.

"В этот период вы лучше определите личный статус и влияние среди тех, с кем работаете. Также этот период времени благоприятен для завоевания авторитета среди профессионалов, улучшения отношений с членами семьи и обслуживающим персоналом, с коллегами. Благоприятное время для поиска домашнего персонала и новых наемных работников", - рассказывает астролог.

Помимо того в марте предвидятся вынужденные или запланированные командировки и поездки на выставки, конференции и презентации. У Весов могут появиться дела за границей либо могут предложить работу в иностранной фирме, или же дело ограничится деловыми контактами с иностранными партнерами по бизнесу, что будет весьма эффективно

"Это хорошее время, чтоб навести порядок дома и на работе, начать ремонт, отремонтировать любого рода поломки, оформить документы по прописке или любой недвижимости, решить вопросы организации бизнеса или земли", - советует специалист.