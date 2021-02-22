ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Гороскоп на март 2021 для Близнецов: что изменится для вас в любви, деньгах и карьере

Новина українською → Понедельник 22 февраля 2021 10:35
Гороскоп на март 2021 для Близнецов: что изменится для вас в любви, деньгах и карьере Гороскоп на март 2021 для Близнецов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп для Близнецов на март 2021 расскажет, какие перспективы ждут знак Зодиака в первый месяц весны. Астролог дала совет, к чему следует готовиться в таких сферах, как любовь, карьера, финансы, а также здровье.

Прогноз на 2021 год для Близнецов составила известный украинский астролог Арина Артуровна.

В марте Близнецов ждут приключения, азарт, авантюры и интересные поездки. Также могут возобновиться судебные дела, столкновения с несправедливостью и неприятности, связанные с вашими родственниками. Это хороший период для переговоров с боссом или другими влиятельными людьми.

"Публичные светские мероприятия помогут вам оказаться в центре внимания. Продемонстрируйте окружающим свой профессионализм, обаяние и склонность к сотрудничеству и заинтересованность. Не ждите, чтобы окружающие обратили на вас внимание: пользуйтесь любым удобным случаем, чтобы попасться им на глаза", - советует Арина Артуровна.

Это благоприятный период, чтобы искать покровительства, спонсорства, статусных женщин или тех, кто обладает властью или положением. Используйте представившийся случай для расширения своих возможностей. Зарубежное партнерство или совместный проект могут вынести вас на волну успеха, сделать известным и успешным человеком.

Астролог предупреждает, что есть вероятность неприятностей со здоровьем во второй половине месяца.

"Вам следует в это время особенно внимательно относиться к любым недомоганиям, одеваться по погоде, провести профилактические мероприятия и укрепить иммунитет, чтобы не обострились хронические и психические заболевания. Ни в коем случае не затягивайте с визитом к врачу, если плохо себя чувствуете", - резюмировала астролог.

Ранее астролог также предупредила про непростой, но полный возможностей период, который связан с переходом Солнца в знак Рыбы.

Кроме того астрологи назвали трех счастливчиков среди знаков Зодиака, которые могут обогатиться уже в марте 2021-го.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни гороскоп
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Смена прописки с помощью приложения "Дія": как и когда заработает эта услуга
Смена прописки с помощью приложения "Дія": как и когда заработает эта услуга