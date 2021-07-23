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Гороскоп для Раков на август 2021: отправляйтесь в поездку и берегите финансы

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Пятница 23 июля 2021 19:30
Гороскоп для Раков на август 2021: отправляйтесь в поездку и берегите финансы Гороскоп на август 2021 года дла Рака (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп для Раков на август 2021 года расскажет, какие важные события и изменения произойдут в жизни этого знака Зодиака в конце лета. Что изменится в различных сферах жизни – читайте в нашем материале ниже.

Прогнозом на август для Раков с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

Знак зодиака Рак и асцендентный Рак будет сконцентрирован в августе на собственном доходе, заработке и финансах. Могут быть денежные разногласия, неаккуратность вложений и трат.

Возможно, кто-то хочет присвоить ваши денежки. Вам придется взять на себя какие-то финансовые обязательства в течении всего месяца.

Но с другой стороны, если вам понадобится определенная сумма для нового проекта, то вы сможете найти помощь у спонсоров или заключить выгодную коллаборацию. Самое главное не спустить все на развлечения, подарки и разного рода мероприятия.

В целом в течении августа 2021 Раки будут получать большое количество заказов и без работы не останутся. Вы сможете так же привлечь дополнительные финансы, взять кредит или найдете дополнительные источники заработка. Так же большая вероятность, что вы перейдете на режим онлайн или возьмете удаленку.

Могут быть крупные покупки, связанные с новыми технологиями, программным обеспечением, дорогие брендовые роскошные вещи. Какой-то яркий, харизматичный, влиятельный человек предложит новые проекты, стартапы, либо ниши, активы куда вы сможете инвестировать свои деньги

Во второй половине месяца благоприятно будут проходить короткие поездки, путешествия и совместное обучение со "своим" человеком. Это может укрепить ваши отношения и стать более глубокими в эмоциональном плане, появится магия чувств.

Для одиноких рекомендую отправиться в путешествие или короткую поездку одному, там вы сможете встретить интересного для себя человека. В семье все будет проходить спокойно, много общения, гостей и посиделок с друзьями. Так же указание на то что вам придется обсудить со своим партнером по браку или с тем, с кем живете, какой-то важный финансовый вопрос, вопрос по переезду и недвижимости.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что пообещал астролог в августе знаку Зодиака Овен и Тельцу, а также Близнецам.

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