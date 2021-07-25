Гороскоп для Девы на август 2021: какие перемены вас ждут в карьере, финансах и любви

Гороскоп для Девы на август 2021 от известного астролога расскажет, к каким жизненным изменениям следует быть готовыми представителям этого знака Зодиака. Что произойдет в конце лета в вашей жизни позитивного и не очень - читайте ниже в нашем материале.

По словам астролога Дев в августе 2021 ждут переезды, путешествия, отдых в загородных комплексах, эмиграция, дальнее путешествие, или лечение в санаториях, за границей.

"Это может быть связано с работой, долгосрочными проектами, здоровьем. В любом случае, вам захочется какое-то время полного уединения, уход в себя, медитаций, релакса и полной концентрации на своих мечтах, целях и желаниях. Кстати, последнее может сработать, если вы будете спокойно и сконцентрировано идти к вашим целям, четко визуализировать и прописывать чего конкретно вы хотите от Вселенной", - уверена эксперт.

Что Дев ждет в деловой сфере

В августе 2021 благоприятно заниматься свои личным брендом, заключать рекламные контракты. Но не возлагайтесь сильно на команду, так как она может подвести вас в самый неудобный момент и вам придется все решать самому.

"Только от вашей инициативы, напора и влияния на окружающих вы сможете добиться результатов в любой сфере вашей деятельности. О вас будут судачить и пускать сплетни, завидовать вашим успехам, но не расстраивайтесь, черный пиар - тоже пиар. Работы будет много, не хватайтесь на все сразу, иначе это может сказаться на вашем здоровье", - советует Арина Артуровна.

Какие перемены ждут вас в личной жизни

В личных отношениях не стоит искать идеал, если вы одиноки, и не нужно идеализировать вашего партнера, так как во второй половине месяца вы можете очень разочароваться.

"Лучше займитесь творчеством, танцами, музыкой, искусством и энергия пойдет в правильном русле и на благо вашим отношениям. Не стройте ожиданий и решайте проблемы по мере их поступлений. Также могут быть обманы, измены, предательства и заблуждения в личном и бизнес-партнерстве", - добавила астролог.

В течение месяца нужно следить за здоровьем, вовремя отдыхать, плавать, заниматься медитациями и спортом.