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Гороскоп на август 2021 для Скорпиона: какие важные перемены принесет вам конец лета

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Вторник 27 июля 2021 21:00
Гороскоп на август 2021 для Скорпиона: какие важные перемены принесет вам конец лета Коллаж РБК-Украина: Гороскоп на август 2021 для Скорпиона
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на август 2021 для Скорпиона подскажет, каких перемен следует ждать в последний месяц в сфере любви, карьеры, финансов. Астролог предупредила представителей знака Зодиака про возможные опасности и рассказала, в чем им может сильно повезти.

Прогнозом на август для Скорпиона с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

По мнению эксперта, Скорпионы в августе 2021 будут заниматься карьерой, разделом имущества и выяснением отношений с любимыми. Но не обязательно все так плачевно, некоторые Скорпионы заключат союз, зарегистрируют компанию или стартап, "взлетят по карьере" и неистово влюбятся.

Август будет насыщенный событиями, поездками и бюрократическими вопросами, оформлением различных документов.

"Не самое благоприятно время, чтоб вкладываться в недвижимость и покупать землю. Так же могут упасть ваши доли акций в компаниях. Родители, друзья и ваши "спонсоры" могут помочь в решении вопроса по недвижимости", - считает эксперт.

Какие перемены принесет август в личной жизни?

В семье и дома может присутствовать достаточно напряженная и холодная обстановка. Порадуйте своих близких подарками, походами в рестораны, театры и интересным времяпровождением. Могут быть существенные траты на спорт клубы, детей и творчество. Благоприятное время, чтоб заняться музыкой, танцами или вокалом.

Новое увлечение может найтись и на "стороне", будьте аккуратны, так как это увлечение может очень сильно вас разочаровать, когда вы выйдете из тумана иллюзий и напридуманного.

Что вас ждет в деловой сфере?

В карьере могут предложить новую должность. Но не все так однозначно, нужно взвесить все за и против, так как ваши ожидания могут быть преувеличены, а обещанное не выполнится.

Хорошее время, чтобы начать собственный бизнес, прибыль будет в хирургии, производстве, банковской сфере.

Но, с другой стороны, нужно быть очень внимательным, поскольку возможны потери. Поэтому если есть хоть толика сомнений, оставьте крупные траты на следующий месяц.

Ранее астролог также поделилась гороскопами для Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы и Весов.

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