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В синем мини: Кайли Дженнер соблазняет пышными формами на фоне роскошного авто


21-летняя знаменитость подготовила новые горячие кадры

Кайли Дженнер не может оставить 137-миллионную армию фолловеров без "горячего" контента. Не так давно она выставила серию снимков в ярко-оранжевом мини-платье, затем блистала с розовыми волосами в облегающем костюме, затем "отметилась" с дочкой в бассейне… А сегодня на повестке дня – новый гламурный образ.

Кайли Дженнер в соблазнительном мини (фото: instagram.com/kyliejenner) 

Девушка опубликовала серию снимков в соблазнительном темно-голубом платье от Balenciaga, подчеркнувшем изгибы ее тела. Чтобы сделать их еще более выразительными, Кайли приняла одну из своих излюбленных поз на фото: она полуприсела на фоне роскошного авто, направив томный взгляд куда-то вдаль. "Оказать давление", – подписала она пост. Образ 21-летняя миллиардерша разбавила серебристой сумочкой и прозрачными босоножками на высокой шпильке. Вечерняя прическа и макияж говорят о том, что она посещала какое-то светское мероприятие. Но, как и ее знаменитая сестра, она не стала открывать тайну.

21-летняя красотка обождает яркие образы (фото: instagram.com/kyliejenner) 

Поклонники не стали долго тянуть с лайками и комментариями. За несколько часов пост собрал около 5 миллионов "сердечек" и огромное количество восторженных отзывов:

  • Я в восторге!
  • О боже!
  • Легенда!
  • Какая хорошенькая
  • Плохая девчонка
  • Ох, этот цвет
  • Я люблю эти ноги
  • Эта сумка может вместить все мое терпение
  • Очень красивая
  • Это платье классное, и голубой оттенок на ней так классно смотрится!
  • Люблю тебя очень сильно, ты очень красивая

Также незамеченной осталась и бирка бренда, которую отчетливо видно на платье Кайли. "Посмотрите, как она делает снимок, чтобы вы могли видеть значок Balenciaga", – написали всевидящие фанаты.

Кайли обожает эксперименты с волосами (фото: instagram.com/kyliejenner) 

Кстати, фото еще раз демонстрирует, что эксперименты с волосами Кайли носят временный характер. И нужно признать, ни розовый, ни голубой, ни фиолетовый, ни блонд не смотрятся на ней так эффектно, как природный темно-каштановый оттенок.

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