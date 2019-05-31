В синем мини: Кайли Дженнер соблазняет пышными формами на фоне роскошного авто

Кайли Дженнер не может оставить 137-миллионную армию фолловеров без "горячего" контента. Не так давно она выставила серию снимков в ярко-оранжевом мини-платье, затем блистала с розовыми волосами в облегающем костюме, затем "отметилась" с дочкой в бассейне… А сегодня на повестке дня – новый гламурный образ.

Кайли Дженнер в соблазнительном мини (фото: instagram.com/kyliejenner)

Девушка опубликовала серию снимков в соблазнительном темно-голубом платье от Balenciaga, подчеркнувшем изгибы ее тела. Чтобы сделать их еще более выразительными, Кайли приняла одну из своих излюбленных поз на фото: она полуприсела на фоне роскошного авто, направив томный взгляд куда-то вдаль. "Оказать давление", – подписала она пост. Образ 21-летняя миллиардерша разбавила серебристой сумочкой и прозрачными босоножками на высокой шпильке. Вечерняя прическа и макияж говорят о том, что она посещала какое-то светское мероприятие. Но, как и ее знаменитая сестра, она не стала открывать тайну.

21-летняя красотка обождает яркие образы (фото: instagram.com/kyliejenner)

Поклонники не стали долго тянуть с лайками и комментариями. За несколько часов пост собрал около 5 миллионов "сердечек" и огромное количество восторженных отзывов:

Я в восторге!

О боже!

Легенда!

Какая хорошенькая

Плохая девчонка

Ох, этот цвет

Я люблю эти ноги

Эта сумка может вместить все мое терпение

Очень красивая

Это платье классное, и голубой оттенок на ней так классно смотрится!

Люблю тебя очень сильно, ты очень красивая

Также незамеченной осталась и бирка бренда, которую отчетливо видно на платье Кайли. "Посмотрите, как она делает снимок, чтобы вы могли видеть значок Balenciaga", – написали всевидящие фанаты.

Кайли обожает эксперименты с волосами (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кстати, фото еще раз демонстрирует, что эксперименты с волосами Кайли носят временный характер. И нужно признать, ни розовый, ни голубой, ни фиолетовый, ни блонд не смотрятся на ней так эффектно, как природный темно-каштановый оттенок.