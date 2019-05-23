Семья – это все: Кайли Дженнер засыпала сеть фото с сестрами в розовых кукольных нарядах

Кайли Дженнер (фото: www.instagram.com/kyliejenner/)

Кайли Дженнер отпраздновала запуск новой линии косметики

Кайли Дженнер, которую недавно признали самой молодой миллиардершей в мире, не останавливается на достигнутом. На днях 21-летняя красотка представила новую косметическую линию своей марки Kylie Skin. В честь такого события она устроила грандиозную вечеринку-презентацию, куда пригласила всю семью. Дресс-код ивента был явно заявлен как кукольный.

Кайли Дженнер устроила грандиозную "розовую" вечеринку (фото: instagram.com/kyliejenner)

Именно в нарядах Barbie пришли на вечеринку все девушки знаменитого семейства и остальные гости. Розовыми же были и декорации, включая угощения. Нужно отметить, что дружная семья Кардашьян пришла на мероприятие всем составом. Помимо Кайли, здесь отметились Ким, Кортни, Хлои, мама сестер Крис Дженнер, а также Кейтлин Дженнер. Не посетила вечеринку только Кендалл Дженнер.

Все члены семьи пришли поддержать Кайли (фото: instagram.com/kyliejenner)

Вся семья веселилась на славу: девушки с удовольствием позировали на фотозонах, пили розовые коктейли и посылали поклонникам воздушные поцелуи. "Спасибо ВСЕМ, кто пришел поддержать вчера вечером!"; "Семья – это все. Не знаю, что бы я делала без этих сильных красивых женщин в моей жизни", – написала Кайли в своем аккаунте, выставив серию ярких фото. "Я горжусь тобой", "Я считаю так же", – парировали ей сестры. Не стали молчать и поклонники знаменитости.

Вы – легенды

Кайли, ты выглядишь так сексуально

Вы первые

Тьфу! Вы, ребята, такие идеальные

Вы просто совершенные

Кайли и гости мероприятия (фото: instagram.com/kyliejenner)

Сама Кайли примерила довольно откровенный наряд: короткое платье, открывающее плечи и талию с серебристой окантовкой, прозрачные босоножки и небольшой "кукольный" клатч. Дополнили образ макияж и маникюр в розовых тонах, локоны до талии и браслеты. Ким пришла в бледно-розовом платье под горло с высоким разрезом, демонстрирующем изгибы ее знаменитой фигуры. Кортни примерила платье, сплошь состоящее из блесток. Хлои – обтягивающий латексный комбинезон. А мама красоток явилась на вечеринку в стильном ярко-розовом брючном костюме и шелковом топе.