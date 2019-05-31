Подчеркнуть нужное: Ким Кардашьян восхитила стройной фигурой в обтягивающем комбинезоне

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

37-летняя звезда не устает удивлять

Ким Карадашьян, которая известна своей любовью к экстравагантным нарядам, в очередной раз приятно удивила фанатов. Знаменитая красавица вышла в свет в обтягивающем костюме телесного оттенка с разводами. Легинсы и водолазка с высоким горлом подчеркнули постройневшую фигуру звезды и ее знаменитые формы. Дополнили наряд белая сумка и босоножки на высоком каблуке. Длинные волосы знаменитости были слегка подкручены и распущены, а на лице нанесен довольно яркий макияж.

Ким Кардашьян обожает обтягиваюзие наряды (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким поделилась серией фото, где она в своей привычной манере эффектно выходит из машины. Но не стала уточнять, куда она направляется. Впрочем, и этого было достаточно, чтобы сеть взорвалась восторженными комментариями.

Мне нравится твоя фигура и изгибы...

Боже, совершенный образ

Королева Ким

Ты все!

Ты должны быть моделью

Малышка, твое лицо уже прекрасно! Пожалуйста, ничего больше не трогай! Ты достигла гламурного успеха!

Детка, ты так красива и прекрасна

Это невероятно

Моя любовь

Фантастический образ, ты выглядишь великолепно

Впрочем, были и те, кто остался недоволен нарядом, сравнив принт с "волосами, которые девушки оставляют в душе", а также отметив, что верхняя часть костюма слишком длинная. Но как бы там ни было, Ким вновь заставила всех говорить о себе.

На 5-летнюю годовщину свадьбы Канье подарил Ким билеты на концерт Селин Дион (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, на днях она продемонстрировала еще один подобный образ. На концерт Селин Дион, который состоялся в Лас-Вегасе, она надела белый обтягивающий комбинезон со вставками на груди и бедрах, имитирующими нижнее белье. Как оказалось, это подарок мужа знаменитой красотки – Канье Уэста. Таким образом он поздравил супругу с 5-летней годовщиной свадьбы. Помимо самого концерта, любящий муж устроил Ким и встречу с певицей за кулисами. Сама артистка также опубликовала фото с супругами у себя на странице в Instagram, написав: "Поздравляю с 5-летием, Ким и Канье! Спасибо, что пришли посмотреть мое шоу!".