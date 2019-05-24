ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Розовая мечта: Кендалл Дженнер покорила сеть воздушным кукольным образом и стройными ногами

Lite » Мода 24.05.2019 - 12:57
Розовая мечта: Кендалл Дженнер покорила сеть воздушным кукольным образом и стройными ногами
Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

23-летняя супермодель блистает в Каннах

Кендалл Дженнер стала единственной сестрой, которая пропустила "розовую" вечеринку в Лос-Анджелесе по случаю запуска новой косметической линии Кайли. Тем не менее ей все же представился шанс примерить наряд в таком же стиле – в Каннах на презентации новой коллаборации шведского бренда H&M и итальянского модельера Джамбаттиста Валли, куда и отправилась звезда.

Розовая мечта: Кендалл Дженнер покорила сеть воздушным кукольным образом и стройными ногамиСамая высокооплачиваемая модель в мире в наряде H&M и Giambattista Valli,(фото: instagram.com/amandaleehair)

Кендалл в числе других моделей удостоилась чести представлять наряды из новой коллекции на благотворительном ежегодном ужине amfAR. Девушка примерила короткое ярко-розовое шифоновое платье с длинным пристежным шлейфом. Состоящее из множества пышных оборок и дополненное поясом на талии, оно подчеркнуло тонкую талию и длинные стройные ноги знаменитой красавицы. Дополнили картину босоножки на высоких каблуках, крупные серьги с жемчугом, роскошная укладка и макияж с накладными ресницами. Общий вид модели вышел кукольным и соблазнительным.

Розовая мечта: Кендалл Дженнер покорила сеть воздушным кукольным образом и стройными ногамиРозовая мечта: Кендалл Дженнер покорила сеть воздушным кукольным образом и стройными ногамиРозовая мечта: Кендалл Дженнер покорила сеть воздушным кукольным образом и стройными ногамиДевушка поделилась с подписчиками серией ярких снимков (фото: instagram.com/amandaleehair)

Стоило фото и видео Кендалл попасть в сеть, как они вызвали бурю эмоций и обсуждений. Разумеется, положительных. Первыми отреагировали сестры Кендалл. "Вау", – написала Ким, которая недавно уже восхищалась красотой младшей сестры. "Как же ты великолепна", – добавила Кортни. А за ними поспешили и остальные пользователи сети.

Розовая мечта: Кендалл Дженнер покорила сеть воздушным кукольным образом и стройными ногамиРозовая мечта: Кендалл Дженнер покорила сеть воздушным кукольным образом и стройными ногами

Розовая мечта: Кендалл Дженнер покорила сеть воздушным кукольным образом и стройными ногамиКендалл Дженнер к лицу яркие образы (фото: instagram.com/styledbyhrush)

  • Святая Мать, какая красота!
  • Боже, это просто совершенно
  • Это все и даже больше
  • Так. Прекрасно.
  • Я не понимаю, как можно выглядеть столь идеально. Она человек?
  • Боже, я одержима этим
  • Я люблю это платье, но тут нужны ее длинные ноги. Я бы выглядел, как мочалка для ванной
  • Это просто божественно

Розовая мечта: Кендалл Дженнер покорила сеть воздушным кукольным образом и стройными ногамиДизайнер в окружении своих моделей (фото: instagram.com/hm)

К слову, коллекция появится в продаже еще не скоро – 7 ноября. Но 25 мая в некоторых магазинах H&M, а также на сайте бренда несколько моделей будут выставлены на продажу. Нужно отметить, что наряды из новой линии, над которыми трудился креативный директор французского модного Дома Giambattista Valli, вышли вполне в его духе. Дизайнер любит подчеркивать красоту женщин роскошными пышными платьями с множеством оборок, делающих их похожими на сказочных принцесс.   

Розовая мечта: Кендалл Дженнер покорила сеть воздушным кукольным образом и стройными ногамиРозовая мечта: Кендалл Дженнер покорила сеть воздушным кукольным образом и стройными ногамиРозовая мечта: Кендалл Дженнер покорила сеть воздушным кукольным образом и стройными ногамиТворения Джамбаттиста Валли (фото: instagram.com/giambattistavalliparis)

Семья – это все: Кайли Дженнер засыпала сеть фото с сестрами в розовых кукольных нарядах Объект желания: стильная Джиджи Хадид блистает в новой чувственной съемке
Новости Украины модельКайли ДженнерКендалл Дженнер
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь