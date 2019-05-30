Неожиданно: Кайли Дженнер удивила поклонников кардинальной сменой стиля и новым цветом волос

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

21-летняя звезда примерила необычный образ

Кайли Дженнер в последнее время весьма активна в сети. Причем девушка успевает не только устраивать громкие вечеринки, но и примерять новые образы. Так, несколько часов назад она опубликовала фото в весьма неожиданном луке. Самая молода миллиардерша в мире надела короткий серый спортивный топ, легинсы ему в тон. Дополняет картину выразительный макияж и – самое главное – ярко-розовые волосы. В руках девушка держит бледно-розовую сумку и солнцезащитые очки. Нужно ли говорить что такой эксперимент вызвал бурю эмоций у 136 миллионов ее фолловеров. Особенно всех впечатлил цвет волос звезды.

Кайли регулярно примеярет новый цвет волос (фото: instagram.com/kyliejenner)

Мне так нравится твой цвет волос!

Я в восторге от цвета твоих волос, дорогая!

О боже!

Ты шутишь? Это фото – просто огонь!

Ты первая

Я люблю это

Ты так горяча

Просто королева!

По всей видимости, фото сделано давно для рекламной кампании Alexander Wang. Вскоре после этого поста появился и другой – Кайли позирует в телесного оттенка купальнике и с привычным темным цветом волосы. Девушка резвится в бассейне с маленькой дочкой. Радостный снимок она подписала: «Моя малышка Малибу». В сториз знаменитой красавицы также появились видео, демонстрирующие ее с длинными локонами каштанового оттенка.

21-летняя звезда отдыхает со своей дочкой (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нужно отметить, что эксперименты с цветом волос – любимое развлечение у всей семьи Кардашьян-Дженнер. Девушки обожают примерять на вечеринки и ивенты разнообразные оттенки. К примеру, сама Кайли совсем недавно покавала сразу два ярких образа на наделавшем шума в сети Балу Института костюма Met Gala. Она пришла в роскошных платьях Versace, которые дополнили в тон им фиолетовый и бирюзовый парики. Также недавно она пробовала себя и в роли блондинки. Тем не менее Дженнер всегда возвращается к своему любимому темному цвету.